Lo esencial:
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Los líderes de las delegaciones de los dos países–el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf–, llegarán a Islamabad el miércoles, según fuentes cercanas a las mediaciones citdas por la agencia de noticias AP.
- El jefe negociador iraní afirma que Irán no aceptará negociaciones bajo amenazas y advierte que su país ha desarrollado nuevas capacidades en el campo de batalla.
- Donald Trump califica como un proceso "largo y difícil" la extracción del uranio iraní tras la destrucción de sus plantas nucleares en la operación de 2025.
- Pakistán refuerza la seguridad en Islamabad ante la posible segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.
- Al menos cinco palestinos muertos en bombardeos israelíes en Gaza, informan funcionarios de salud gazatíes.
- La Media Luna Roja Palestina reporta que colonos israelíes mataron a un niño de 13 años y a un adulto en la aldea de Al-Mughayyir.
- El director de la AIE, Fatih Birol, califica la actual tensión con Irán como la mayor crisis energética de la historia debido al impacto del bloqueo en el estrecho de Ormuz.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 21 de abril relacionada con la guerra en Medio Oriente, cuya tregua, acordada entre Estados Unidos e Irán, expira el miércoles por la noche, hora de Washington:
Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales
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