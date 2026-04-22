Lo esencial:
- La Guardia Revolucionaria iraní atacó e incautó tres barcos en el estrecho de Ormuz, según reportan las agencias de noticias semioficiales y la televisión estatal del país.
- Teherán reconoce la extensión del alto el fuego, indefinido, anunciado por Donald Trump, pero señala que participará en una nueva ronda de conversaciones con EE. UU. solo cuando haya “las condiciones necesarias”, aseguró el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei.
- Israel insta al Líbano a cooperar para desmantelar a Hezbolá, luego de que el primer ministro libanés y el mandatario francés Emmanuel Macron apuntaran a ese objetivo, pero también al retiro de todas las tropas israelíes del sur del Líbano.
A continuación, las principales noticias de este miércoles 22 de febrero sobre las tensiones en Medio Oriente, mientras Irán y EE. UU. atraviesan por una frágil tregua:
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