El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, en el Palacio del Elíseo este martes 21 de abril.

El líder francés reafirma así su apoyo al provisional cese de hostilidades entre Israel y Hezbolá luego de que el Gobierno libanés y la Administración de Benjamin Netanyahu acordaran una tregua provisional de diez días que entró en vigor la semana pasada. Sin embargo, las dos partes se han acusado de violaciones al pacto.

El alto el fuego entre sigue siendo frágil y su extensión no está garantizada. Está previsto que los dos gobiernos sostengan una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores el próximo jueves 23 de abril.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron el ataque del sábado que acabó con la vida de un pacificador francés en el Líbano, exigiendo que los responsables sean "llevados ante la justicia sin demora".

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Macron y la ONU acusaron al grupo militante proiraní Hezbolá de estar detrás del ataque.

En su reunión con Nawaf este martes, Macron pretende "reafirmar su compromiso con el respeto estricto del alto el fuego, el apoyo de Francia a la integridad territorial del Líbano y las medidas adoptadas por el Estado libanés para garantizar plenamente su soberanía y el monopolio del uso de la fuerza", según un comunicado del Elíseo.

El encuentro entre Macron y Nawaf está programado para las 17:30, hora local, y será seguido por una rueda de prensa. Se espera que el jueves se lleven a cabo más negociaciones directas entre el Líbano e Israel en Washington.

Al menos 2,387 personas han muerto en el Líbano en las últimas seis semanas de ataques entre Hezbolá e Israel, según el último balance oficial de víctimas del Ministerio de Sanidad del Líbano.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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