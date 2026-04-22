El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, informó que el francés presentaba una “conmoción cerebral y está siguiendo el protocolo”. Adicionalmente Johnson agregó que como conjunto “tomaremos las medidas adecuadas”.

Cualquier ausencia prolongada de Wembanyama sería un duro golpe para San Antonio, que terminó con el segundo mejor récord de la liga gracias al versátil pívot de 2,24 metros.

Según las normas de la liga, un jugador sujeto al protocolo de conmociones cerebrales debe permanecer inactivo por un espacio no menor a 48 horas hasta recuperarse. Asimismo, el jugador debe cumplir con varios criterios sin presentar síntomas antes de recibir el alta médica para jugar.

Por otro lado, quien esté bajo el mencionado protocolo debe someterse a pruebas neurológicas y recibir la autorización final del médico del equipo, en consulta con el director del protocolo de conmociones cerebrales de la liga.

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Wembanyama recibió una falta de Jrue Holiday después de girar alrededor del base de los Trail Blazers en la zona pintada pero no pudo amortiguar la caída y su mandíbula golpeó el suelo cuando quedaban 8:57 para el final del segundo cuarto.

El francés permaneció en la cancha unos 30 segundos antes de incorporarse. Se sentó durante aproximadamente un minuto para hablar con su compañero Stephon Castle. Johnson pidió tiempo muerto para ver cómo estaba Wembanyama, quien inmediatamente corrió por el túnel tras levantarse.

En el poco tiempo de su actuación, de 12 minutos, el pívot anotó cinco puntos, capturó cuatro rebotes, realizó un bloqueo y dio una asistencia. El veterano Luke Kornet reemplazó a Wembanyama y comenzó la segunda mitad como pívot.

San Antonio está en los playoffs por primera vez desde 2019 y venció a Portland en el primer partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste gracias a los 35 puntos de ‘Wemby’.

Wembanyama fue nombrado Jugador Defensivo del Año de la NBA el lunes, tras recibir el premio por unanimidad. Promedió 25 puntos, 11,5 rebotes y 3,1 tapones, la mejor marca de la liga, esta temporada.

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