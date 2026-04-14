Los reportes más recientes del Ejército de Israel hablan de más de un centenar de muertos en Bint Jbeil, una ciudad del sur de Líbano decisiva para ejercer control militar sobre la región. La entidad castrense identificó a las víctimas como "terroristas de Hezbolá", aunque la milicia chií respaldada por Irán no ha reportado tal número de bajas en sus filas.

Los enfrentamientos en la ciudad montañosa que domina la llamada Línea Azul —la frontera trazada por la ONU, a poco más de 3,2 kilómetros de distancia Bint Jbeil—, se han intensificado durante la última semana, tras el acuerdo de tregua temporal entre Irán y Estados Unidos.

Las fuerzas terrestres israelíes estaban entrando en la ciudad, con la mayoría de las vías de salida bloqueadas, reportó el lunes la agencia estatal de noticias libanesa, mientras que otros medios locales informaron de decenas de hombres armados de Hezbolá que estaban prácticamente cercados.

Fuentes libanesas citadas por Reuters afirmaron que los combatientes de la milicia proiraní están dispuestos a luchar hasta la muerte, conscientes de la importancia estratégica y simbólica de Bint Jbeil, un bastión de Hezbolá, capital provincial y puerta de entrada a los pueblos circundantes.

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En medio del fuego cruzado, murió Hassan Badawi, un paramédico de la Cruz Roja que "realizaba una misión de rescate de emergencia en Bint Jbeil", según denunció la entidad en un comunicado, sin establecer ningún responsable del ataque.

El pasado 10 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó haber recibido por parte de las autoridades israelíes la advertencia de que atacaría también a las ambulancias en las zonas del Líbano donde ha ordenado evacuaciones.

Hezbolá reivindicó el domingo al menos cinco ataques con cohetes, artillería y drones contra tropas israelíes en la ciudad y sus alrededores. Y añadió que las tropas israelíes estaban desplegadas cerca de una escuela, un hospital y un cruce de caminos que rodea el centro de Bint Jbeil.

Al otro lado del frente, el ejército israelí afirmó haber desmantelado docenas de "infraestructuras terroristas" en Bint Jbei.

Además, informó de la interceptación de más de 10 drones y cohetes lanzados contra Israel desde el Líbano, aunque un misil impactó un edificio residencial de tres plantas en la ciudad de Nahariyya, al norte de Israel, lo que provocó heridas una mujer por rompimiento de cristales.

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¿Qué se conoce de las conversaciones en Washington?

Los primeros contactos entre Líbano e Israel están previstos para el martes 14 de abril en Washington D. C. Las conversaciones serían encabezadas por el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa Nada Hamadeh Moawad, según informaron a Reuters dos funcionarios israelíes.

Medios estadounidenses que también confirmaron el encuentro coinciden en que la reunión entre diplomáticos tendrá lugar ese mismo martes en la capital estadounidense, lo que marcaría uno de los primeros acercamientos formales entre ambos países en medio de las tensiones regionales.

Antes del anuncio, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu designó a Ron Dermer para liderar eventuales negociaciones con el Líbano. No obstante, una fuente cercana al proceso indicó a Reuters que Dermer podría sumarse en etapas posteriores, aunque no se prevé su participación en las conversaciones iniciales en Washington.

Aunque aún no se han confirmado oficialmente delegaciones completas, agenda ni detalles logísticos, algunas filtraciones han revelado los principales objetivos de cada parte. Un alto funcionario con conocimiento de las discusiones en el gabinete de Netanyahu señaló que Israel podría plantear al Líbano la destitución de los ministros vinculados a Hezbolá que forman parte del Gobierno.

Por su parte, un alto funcionario libanés indicó a Reuters que un cese al fuego sería una condición indispensable para continuar las conversaciones y avanzar hacia un acuerdo más amplio entre ambos países.

Y en las últimas horas, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, instó al Gobierno libanés a cancelar las conversaciones con Israel en Washington, debido a los continuos ataques, y remarcó que el grupo seguirá enfrentándose a las embestidas del Ejército de Benjamin Netanyahu.

"Capturaremos a los soldados enemigos. Combatiremos a este enemigo por la retaguardia, por la derecha y por la izquierda. Vivirá aterrorizado. Estos asentamientos israelíes nunca estarán a salvo. Las fronteras del Líbano no perderán ni un solo metro", sentenció Qassem.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano aseguró que Beirut aprovecharía las negociaciones cara a cara del martes para presionar por un alto el fuego.

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¿Tendrán éxito las negociaciones entre Israel y Líbano?

Las expectativas sobre las conversaciones entre Israel y Líbano son moderadas, e incluso escépticas, según algunos analistas citados por la cadena árabe 'Al Jazeera'. Al referirse al encuentro entre el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, el analista Ayoub consideró que las conversaciones podrían estar “diseñadas para fracasar”.

Según el experto, cualquier avance significativo no dependería necesariamente de las partes involucradas, sino de la presión de Estados Unidos. “Si no fracasan y se logra algún resultado positivo para el Líbano, será porque los estadounidenses han decidido imponérselo a Israel, no porque la iniciativa provenga de Israel”, afirmó. No obstante, también reconoció que, aunque no ve señales claras en esa dirección, no descarta esa posibilidad.

Ayoub también aludió a declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien, según el analista, aseguró que Líbano había “suplicado” negociar tras los bombardeos israelíes. Para Ayoub, estas afirmaciones reflejan un patrón más amplio en la política israelí hacia la región.

El analista recordó además la Iniciativa de Paz Árabe, aprobada en Beirut en 2002 y respaldada por varios países árabes, entre ellos Arabia Saudita. La propuesta contemplaba el reconocimiento de Israel a cambio de una solución de dos Estados, pero, según Ayoub, fue rechazada por el gobierno israelí, al igual que otras iniciativas posteriores.

En ese sentido, el experto sostuvo que este enfoque no es nuevo y consideró que Israel busca presionar a los países vecinos para firmar acuerdos que puedan presentarse como logros políticos internos, independientemente de la situación sobre el terreno.

¿Cuál es la postura del Gobierno de Netanyahu de cara a los diálogos?

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, remarcó este lunes en la víspera de las conversaciones que los ataques continúan, así como sus objetivos en el asedio contra el vecino país.

Durante una reunión de gabinete, el premier sostuvo que sus Fuerzas Armadas se están expandiendo más allá de las cinco colinas que controlan en el sur del Líbano, desde el alto el fuego con Hezbolá en 2024, hacia una "zona de seguridad sólida y más profunda".

El primer ministro insistió en que el objetivo de la invasión del Líbano es "proteger" a las comunidades del norte de Israel.

Cuando el Gobierno israelí ocupó el sur del Líbano hasta su retirada en el año 2000, dependía de Bint Jbeil y otras posiciones elevadas para obtener ventajas estratégicas. Un punto de inflexión en la reconquista libanesa fue la entrada de Hezbolá en esta localidad, donde el entonces secretario general, Hassan Nasrallah, ofreció un discurso en el estadio municipal.

Israel ha moderado sus ataques contra Beirut en los días recientes, después de que una serie de atentados mortales sin previo aviso sacudieran el corazón de la capital, causando la muerte de más de 300 personas.

No obstante, las tropas israelíes parecen haber intensificado la invasión terrestre en el sur del Líbano, donde el Gobierno de Netanyahu ha ordenado la creación de una zona de seguridad a lo largo del río Litani, a casi 32 kilómetros de la frontera, lo que corresponde a un 8% del territorio libanés.

Bint Jbeil se encuentra entre las decenas de pueblos y aldeas al sur del río que Israel ordenó evacuar al comienzo de la guerra, después de que Hezbolá arrastrara al Líbano al conflicto con el lanzamiento de misiles contra el norte de Israel el 2 de marzo, en solidaridad con Irán.

La respuesta israelí ha aniquilado al menos 2.055 personas, entre ellas 252 mujeres, 165 niños y 87 trabajadores sanitarios, mientras que 6.588 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud libanés.

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¿Acelerar la guerra antes de hablar de paz?

La escalada de los combates en el sur de Líbano anteceden la reunión cara a cara entre los embajadores de Líbano e Israel en Estados Unidos el martes, que marcarán el inicio de una tanda histórica de negociaciones directas.

El embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, será el anfitrión de la reunión en Washington entre el diplomático israelí Yechiel Leiter y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad.

El ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Youssef Raji, afirmó que Beirut presionará en las negociaciones por un alto el fuego, mientras que titular de Cultura, Ghassan Salameh, fue más directo al afirmar que la tregua era el único tema sustancial sobre el que Moawad estaba autorizada a debatir.

Sin embargo, la embajada de Israel en Washington anticipó su rechazó a discutir un alto el fuego con Hezbolá, que a su vez se ha opuesto a las negociaciones en EE. UU., una situación que refleja el marcado empeoramiento de las tensiones políticas en el Líbano.

De hecho, la agencia Reuters citó a una fuente política libanesa de alto rango que afirmó que las conversaciones se están llevando a cabo sin ningún consenso nacional porque tanto Hezbolá como su aliado musulmán chiíta, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, se oponen a los acercamientos.

El éxito o fracaso del encuentro en Washington entre los representantes libaneses e israelíes determinará parcialmente la estabilidad del alto el fuego entre EE. UU. e Irán, impugnado reiterativamente por Teherán debido a la continuación de los ataques de Israel en Líbano.

Israel y Estados Unidos han afirmado que la campaña contra Hezbolá no formaba parte de la tregua con Irán, aunque el primer ministro de Pakistán había dicho que la tregua incluiría al Líbano.

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Con Reuters, EFE y AP

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