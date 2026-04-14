Lo esencial:

Naim Qassem, líder de Hezbolá, insta a las autoridades libanesas a cancelar de la reunión en Washington con Israel este martes.

en Washington con Israel este martes. El petrolero chino Rich Starry marca el primer tránsito exitoso en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloquedo naval de Washington, según MarineTraffic.

desde el inicio del bloquedo naval de Washington, según MarineTraffic. China afirma que es "peligroso e irresponsable" el bloqueo naval de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos busca 20 años de suspensión nuclear de Teherán, Irán ha propuesto 5 años.

Francia y el Reino Unido copresidirán el viernes una conferencia de países "no beligerantes", desmarcándose del bloqueo en el estrecho de Ormuz de Estados Unidos.

A continuación la información más relevante de la jornada del 14 de abril relacionada con la guerra en Medio Oriente, en un día marcado por las conversaciones diplomáticas previstas entre Israel y Líbano en Estados Unidos:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

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