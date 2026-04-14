Donald Trump emerge del horizonte vestido con túnicas rojas y blancas para tocar la frente de un hombre enfermo, mientras los rayos de luz emanan de su cuerpo. De fondo, ondea una bandera estadounidense con siluetas de soldados, aviones de combate y la Estatua de la Libertad. Algunas personas miran con reverencia al presidente, reconvertido en mesías, incluso con las palmas juntas en señal de devoción.

Así es la imagen que el presidente de Estados Unidos publicó a última hora del domingo en su red social, Truth, antes de borrarla a mediodía del lunes. El republicano explicó desde la Casa Blanca que nunca tuvo la intención de compararse con Jesús cuando publicó la ilustración.

"¿Cómo se les ocurrió eso?", se preguntó el republicano antes de explicar: "Se supone que soy yo, el médico, curando a la gente. Y sí que curo a la gente. La curo muchísimo".

And now he has. The president told the press pool he did not think it was a depiction of him as Jesus but a depiction of him as a physician or doctor. pic.twitter.com/pu6BGL2F0G ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. — Megan Basham (@megbasham) April 13, 2026

La ilustración generada con inteligencia artificial despertó la condena enérgica de varias agremiaciones religiosas y cristianos conservadores prominentes, en plena tensión entre el presidente y el papa León XIV por las críticas del pontífice a la guerra contra Irán y la aireada respuesta del republicano.

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Trump ya había utilizado imágenes religiosas en publicaciones previas. Durante su juicio por fraude bancario en 2023, compartió un dibujo de un seguidor que lo mostraba sentado junto a Jesús en la sala del tribunal.

Católicos recuerdan a Trump que "no es Dios"

La indignación por la publicación de Trump se extendió a una de las bases más sólidas del Partido Republicano: los evangélicos cristianos conservadores. Muchos se sorprendieron de que el mandatario publicara una imagen que lo representaba como un redentor.

"QUITE ESTO, SEÑOR PRESIDENTE", escribió David Brody, un destacado comentarista de la 'Christian Broadcasting Network' que apoya a la Administración Trump. "Usted no es Dios. Ninguno de nosotros lo es. Esto va demasiado lejos. Cruza la línea", zanjó.

En la misma línea, la periodista y comentarista conservadora Megan Basham afirmó: "No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso o si está bajo la influencia de alguna sustancia o qué posible explicación podría tener para esta blasfemia INDIGNANTE".

En una publicación en X, instó al presidente a retirar la imagen "inmediatamente y pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios".

Otra voz crítica fue la de Brilyn Hollyhand, antigua copresidenta del Consejo Asesor Juvenil del Comité Nacional Republicano, quien escribió en X: "Esto es una blasfemia flagrante. La fe no es un accesorio. No necesitas presentarte como un salvador cuando tu trayectoria debería hablar por sí sola".

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Una mayoría de votantes católicos estadounidenses apoyaron a Donald Trump en su victoria presidencial de 2024, en la que los protestantes evangélicos blancos constituyeron un componente importante de la coalición ganadora de Trump, según la encuestadora AP VoteCast.

Un tercio de los votantes de Trump se identificaron como cristianos evangélicos blancos o renacidos, en comparación con solo el 8% de los votantes de su rival demócrata, Kamala Harris, en esos comicios. Los evangélicos blancos representaron cerca del 20% de los votantes ese año, y la gran mayoría, el 79%, votó por Trump, reportó la encuesta de AP.

Pelea preelectoral con el Vaticano

Todo el espectro político católico, incluso obispos de tendencia conservadora, ha manifestado consternación por el ataque verbal sin precedentes de Trump contra el papa León XIV, el primer estadounidense en dirigir la Iglesia católica.

En una extensa publicación en su red social, Truth, el presidente estadounidense calificó al pontífice de "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior" y lo instó a "dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político" porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela", escribió el republicano.

Consultado por periodistas que lo acompañaban en el avión rumbo a Argelia, León XIV aseguró no tener "miedo a la Administración Trump" y prometió seguir "levantando la voz para construir la paz" porque es "lo que la Iglesia tiene que hacer".

Al interior de Estados Unidos, las críticas de la comunidad eclesiástica al republicano por las palabras contra Robert Francis Prevost​​ provinieron del arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y del obispo Robert Barron, radicado en Minnesota, quien hace tan solo unos días aplaudía a Trump como invitado de Pascua en la Casa Blanca. Barron calificó las declaraciones del presidente de "totalmente inapropiadas e irrespetuosas" y le instó a disculparse.

La derecha religiosa en Estados Unidos representa uno de los sectores más leales al movimiento ultraconservador MAGA, en un contexto en que Trump lidia con bajos índices de aprobación y la disensión de una parte de sus copartidarios por la guerra contra Irán. Todo ello, a solo seis meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que el republicano se juega la mayoría en el Congreso.

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Pese a la polvareda que levantaron sus ataques al pontífice y el montaje con inteligencia artificial, Trump descartó que hubiese algún motivo para retractarse. "No hay nada por lo que disculparse. Él está equivocado", aseguró al referirse a León XIV.

Con información de AP, AFP y Reuters

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