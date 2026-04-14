El estrecho de Ormuz, esa vía marítima estratégica por la que circula el 20% del petróleo global en tiempos de paz, se ha convertido en el mayor escenario de disputa en la guerra que Estados Unidos (junto a Israel) inició contra Irán el 28 de febrero pasado.

Tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones en Islamabad, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo de su Marina en ese corredor, una contraofensiva ante la acción similar que Irán ha llevado a cabo desde el inicio del conflicto –que el republicano ha calificado de "extorsión mundial"– y que se ha convertido en su mayor método de presión.

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Con la pretensión, todavía incierta, de causar que esa presión cambie de bando y recaiga sobre la golpeada economía iraní (según Trump, para evitar que Teherán se beneficie de los ingresos petroleros), el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) busca impedir el paso "de manera imparcial a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el de Omán".

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De esta medida quedan exentos "los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes".

¿Qué forma puede adoptar el bloqueo y cuáles son sus limitaciones?

De acuerdo con el Manual del Comandante sobre el derecho de las operaciones navales de la Armada estadounidense de 2022, "el bloqueo es una operación bélica destinada a impedir que buques y/o aeronaves de todos los Estados, tanto enemigos como neutrales, entren o salgan de puertos aeródromos o zonas costeras específicas que pertenezcan a un Estado enemigo, estén ocupadas por él o se encuentren bajo su control".

Según esos lineamientos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ese bloqueo se debe ejercer "a través de un cordón previamente establecido y anunciado que separa al enemigo de las aguas o el espacio aéreo internacionales" y se debe aplicar "de manera imparcial" porque hacer distinciones "lo invalida jurídicamente".

En su más reciente mensaje en Truth Social, Trump amenazó asimismo con "eliminar de inmediato" a cualquier navío que intente esquivar el prometido bloqueo, "utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar", es decir, con bombardeos similares a los realizados en el mar Caribe y el océano Pacífico contra 'narcolanchas' desde finales de septiembre.

No obstante, según el Manual de San Remo sobre Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar –un documento con reconocimiento legal pero no vinculante–, las naves mercantes pueden ser capturadas cuando se tengan motivos razonables para creer que violan el bloqueo y solo podrán ser atacadas aquellas que, tras previa intimidación, "ofrezcan manifiestamente resistencia a su captura".

De momento, una de las pocas pistas sobre la entrada en vigor del bloqueo fue el aviso de la entidad de la Marina británica Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO), quien informó que desde las 14:00 GMT "se están aplicando "restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos y zonas costeras iraníes, incluidas las ubicaciones a lo largo del golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz".

Aunque aclaró que los detalles "formales" de la medida y las directrices para las embarcaciones se publicarán mediante Avisos a los Navegantes (NTM) oficiales, la UKMTO señaló que el bloqueo abarca "la totalidad del litoral iraní", pero no se ha informado de que impida el tránsito por Ormuz hacia o desde destinos no iraníes.

"Sin embargo, los buques podrían encontrarse con presencia militar, comunicaciones dirigidas o procedimientos de derecho de visita durante el paso", alertó la UKMTO, a la vez que añadió que a los navíos "neutrales" que se encuentran en puertos iraníes se les ha concedido "un periodo de gracia limitado para zarpar".

Por otra parte, Trump ha aseverado que otros países se sumarán a su bloqueo en Ormuz, aunque se ha negado a confirmar cuáles. De momento, múltiples aliados en la OTAN han manifestado su rechazo a participar de esa acción, entre ellos Reino Unido y Francia, quienes sostienen estar trabajando en una iniciativa conjunta para abrir el estrecho sin participar del conflicto bélico.

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¿Es legal el bloqueo de Ormuz?

Consultado sobre la medida anunciada por Trump, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, recordó en rueda de prensa que "ningún país tiene derecho a prohibir el derecho de paso o la libertad de navegación en estrechos internacionales que se usan para el transporte internacional".

Para el funcionario, "legalmente hablando, y de acuerdo con la ley internacional", no hay justificación para el bloqueo ni tampoco para "introducir ningún tipo de peaje", como ha hecho Irán en las últimas semanas, lo que puede crear "un precedente muy peligroso".

Otros expertos legales, sin embargo, señalan que un bloqueo marítimo bajo ciertos lineamientos es una medida habitual en contextos de guerra.

"Existe un largo historial de países que imponen bloqueos marítimos como método de guerra", escribió en 'The Conversation' Donald Rothwell, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Australia.

"En el derecho internacional, hablamos de 'beligerantes' y 'neutrales' en tiempos de guerra. No cabe duda de que Estados Unidos, Israel e Irán son beligerantes en este caso. Por lo tanto, Estados Unidos, como beligerante, puede imponer legítimamente un bloqueo en virtud del derecho internacional, específicamente, del derecho de la guerra naval", remarcó.

En todo caso, lo que se sigue poniendo en cuestión es la legalidad de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Alrededor de cien especialistas en derecho internacional que se encuentran en suelo estadounidense advirtieron en una carta abierta este lunes 13 de abril que los bombardeos estadounidenses e israelíes del 28 de febrero pasado, que marcaron el inicio del conflicto, fueron "una clara violación de la Carta de Naciones Unidas" y que "la conducción de la guerra y las declaraciones de funcionarios estadounidenses también suscitan serias preocupaciones sobre violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra".

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¿Qué represalias promete Irán?

Al igual que Trump, Irán ha mantenido un tono desafiante frente al anunciado bloqueo. Un comunicado del Ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria, publicado en medios oficiales, consideró que las "restricciones" estadounidenses son ilegales y "equivalen a piratería", a la vez que advirtió que "la seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para ninguno" y que "ningún puerto de la región será seguro" si la situación escala.

Por su lado, Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, minimizó las advertencias estadounidenses, que son "más un farol que una realidad", y subrayó que Teherán está listo para responder militarmente.

"Esto complicará aún más la situación actual de Trump y hará que el mercado —que le molesta— sea más turbulento. Además, podríamos revelar otras cartas que no hemos usado", afirmó en una publicación en X.

En tanto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, le dijo directamente a Trump en un comunicado: "Si luchas, lucharemos".

Más allá de la retórica, algunas posibles respuestas iraníes podrían ser atacar a los barcos de guerra estadounidenses (con gran parte de su fuerza naval destruida, solo contaría con los llamados 'buques de ataque rápido' para hacerlo), atacar los puertos de países del Golfo Pérsico o recurrir a los hutíes de Yemen, grupo armado aliado de Teherán, para provocar disrupciones a la circulación en el estrecho de Bab al-Mandeb, en el Mar Rojo.

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¿Y cómo puede afectar el bloqueo de Ormuz a las economías de Irán y del resto del mundo?

De acuerdo con una columna de 'The Washington Post', firmada por el periodista y escritor David Ignatius, la intención de Trump no es una escalada militar mayor con Irán, sino que el bloqueo apunta a asfixiar la debilitada economía iraní para forzar a sus líderes a aceptar un acuerdo más amplio y más cercano a las condiciones de Estados Unidos.

Esa idea, sin embargo, es cuestionada por distintos analistas. Danny Citrinowicz, del centro de pensamiento israelí Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, señaló en X que "tratar a Ghalibaf como si fuera (la presidenta de Venezuela) Delcy Rodríguez no es diferente a fingir que Irán ha experimentado un cambio de régimen". "Mientras la política se moldee por pensamientos ilusorios en lugar de los hechos sobre el terreno, cualquier acuerdo significativo permanecerá fuera de alcance", subrayó.

Más aún, según datos de la firma de monitoreo del mercado energético Vortexa analizados por 'The Wall Street Journal', Irán cuenta actualmente con alrededor de 160 millones de barriles de crudo cargados en barcos que están fuera del golfo Pérsico y cuyos compradores casi exclusivos son refinerías independientes chinas, a las que podría abastecer hasta mediados de julio con el suministro actual. El medio estadounidense señala que, por esta razón, "Teherán cree que puede soportar la disrupción por más tiempo que la economía global".

Sea cierta o no esa creencia, las consecuencias para la economía global ya vienen sintiéndose y los economistas solo esperan que vayan a peor, afectando el crecimiento y causando una espiral inflacionaria.

Por lo pronto, este lunes, el precio del Brent, referencia del crudo internacional, subió un 7%, situando el valor del barril de petróleo en torno a los 102 dólares, muy por encima de los 70 que costaba antes de la guerra.

Mientras que el bloqueo de Ormuz está empezando a causar disrupciones en el suministro de combustible, por ejemplo, para el tráfico aéreo. Según una carta vista por el 'Financial Times', ACI Europe, que representa a los aeropuertos europeos, alertó a la Unión Europea que podrían enfrentar una escasez "sistémica" de combustible para aviones si el estrecho no se reabre completamente en un plazo de tres semanas.

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¿El bloqueo significa una ruptura del cese al fuego? ¿Y cómo puede afectar a los intentos de negociación?

En la mencionada columna en 'The Conversation', Donald Rothwell señala que "el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de buques de la Armada estadounidense sin duda" haría peligrar el alto el fuego, ya que "en términos puramente legales, si Estados Unidos impone un bloqueo, el cese al fuego termina y las hostilidades se reanudan".

En el aspecto político, sin embargo, ninguna de las partes ha dado por terminada la tregua. El propio Trump sostuvo el domingo que el cese al fuego "está aguantando bien" y hoy insistió en que Irán "quiere llegar a un acuerdo".

En tanto, el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, afirmó en su cuenta de X, que los 'Diálogos de Islamabad' "sentaron las bases para un proceso diplomático que, si se fortalecen la confianza y la voluntad, puede crear un marco sostenible para los intereses de todas las partes".

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró que su país intentará facilitar una nueva ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos en los próximos días, aunque no está claro si o cuándo eso puede llegar a ocurrir. Sin embargo, medios estadounidenses como 'CBS' o 'Fox' han citado a una fuente de la Administración Trump señalando que "hay movimiento hacia adelante para llegar a un acuerdo".

Cualquier pacto, no obstante, requeriría que tanto Washington como Teherán cedan en sus posiciones maximalistas, de las cuales no parecen haber retrocedido mucho en la histórica ronda de diálogos directos en Islamabad. Mientras EE. UU. demanda que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y permita el tránsito sin restricciones por Ormuz –entre otros aspectos–, el régimen islámico defiende su derecho al programa nuclear, exige controlar e imponer tarifas a la circulación en el estrecho y reclama compensaciones por los daños sufridos en la guerra.

Según varios analistas, un obstáculo clave sería la percepción que ambas partes tienen sobre sí mismas, con cada una considerándose vencedora de la guerra y que cada una tiene el tiempo de su lado.

Con AP, EFE, Reuters y medios

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