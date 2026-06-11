El Mundial 2026 inicia este 11 de junio con los favoritos habituales potenciados por figuras que ya han demostrado que tienen al fútbol, literalmente, a sus pies, como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, y otros que no necesitan estar en el foco para demostrar en el terreno que tienen argumentos para aspirar.

Pero también hay que contar con un Brasil que se ha confiado a la guía de uno de los mejores técnicos del mundo, Carlo Ancelotti, con una Argentina que tiene el reto de demostrar que hay vida más allá del ritmo que marque Lionel Messi y con un equipo, Portugal, que anuncia grandes cosas a partir de la solidez de su plantel.

Estos son los argumentos por los que los favoritos llevan esa etiqueta:

Francia: una máquina de hacer goles

La plantilla de ‘Les Bleus’ es probablemente la más repleta de talento ofensivo de todo el Mundial. Tiene alternativas para armar dos tridentes de ataque de prácticamente la misma letalidad, con el Balón de Oro Ousmane Dembélé, el líder goleador de Qatar 2022 Kylian Mbappé y la revelación de la temporada, Michael Olise, con la primera opción, y unas alternativas de relevo igual de efectivas, hombres tan peligrosos y desequilibrantes como Bradley Barcola, Désiré Doué o Ryan Cherky.

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Salvo por Dembélé, al que las lesiones han limitado este año, todos han sido decisivos en sus respectivas ligas, donde los que no salieron campeones fueron segundos, como Mbappé con Real Madrid y Cherky con Manchester City.

Olise could have finished today with 2 assists and 3 goals. This player is incredibly good. He improves day after day. 🔥 pic.twitter.com/JpTOIAVJpo — Bayern Arena (@BayernArenaFX) June 9, 2026

Para Didier Deschamps, semejante abundancia de argumentos para llegar al gol puede ser un impulso para materializar su promesa de hacer a Francia “menos legible”, probablemente desplazando el foco de la habitual solidez defensiva.

La zaga también ha sido probada a fuego muy alto, con los centrales Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y William Saliba consagrados entre los más sólidos del mundo y un lateral derecho como Malo Gusto con una capacidad de desborde y una vocación ofensiva que lo convierte prácticamente en un atacante más. En el flanco izquierdo la garantía la ofrece Lucas Hernández, pero en las dos bandas los recambios no brindan la misma certeza, con el bajón de rendimiento de Jules Koundé y un Lucas Digne que todavía tiene pruebas que rendir en la selección.

La línea media podría ser el punto flaco de ‘Les Bleus’, pero Adrien Rabiot parece haber regresado a sus mejores cotas con el Milan y Aurélien Tchouaméni se ha visto obligado a tomar el timón en el Real Madrid, eso sin contar con que la genialidad de N’Golo Kanté no se ha marchitado a pesar de los pasajes por ligas menos exigentes.

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España: un talento que vale una Copa

Si Lamine Yamal recupera el nivel que lo hizo convertirse en el mejor jugador de la temporada en la Liga, a pesar de dos largos periodos de ausencia por lesión, su nombre será la clave en las aspiraciones de un equipo español que tuvo que prescindir de otro hombre gol fundamental, el lesionado Fermín López, y que todavía no está muy segura de la forma en que llegan otras estrellas de la Euro 2024, Nico Williams y Mikel Merino.

La Roja llega al Mundial con una impresionante racha de 30 partidos sin perder, porque su único revés de los últimos 26 meses fue en la definición por penales de la final de la Liga de Naciones ante Portugal.

La selección de Luis de la Fuente ha vuelto a enamorar a la afición con un fútbol que combina en la proporción perfecta el gusto por la tenencia de balón con la verticalidad. Durante la eliminatoria mundialista ningún equipo europeo promedió tantos disparos a puerta como España ni un porcentaje mayor de posesión ganada en el último tercio de cancha.

Early Chance. Early Goal. Mikel Oyarzabal can't stop scoring for the Spain national team 🇪🇸 pic.twitter.com/NchtSQ4C8p — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 9, 2026

La forma de los dos extremos que hicieron magia en Alemania 2024, Lamine y Nico, sigue siendo la gran preocupación del equipo, pero también hay certezas qué celebrar, como la racha de Mikel Oyarzábal, que ha marcado en los últimos seis juegos disputados con la camiseta española, y ha sumado goles o asistencias en cada una de sus 12 apariciones más recientes, todo un récord para la selección.

Pero el poder goleador no podría activarse si no fuera por la magia de la línea de creación encabezada por Rodri y Martín Zubimendi, y eventualmente asistida por Pedri, a quien de la Fuente concibe como un mediocampista más ofensivo.

El técnico también tendrá un nuevo problema que podría obrar a favor de las opciones de España, y es la competencia de David Raya y Joan García han comenzado a plantear en la portería de un Unai Simón que no ha vivido su mejor temporada.

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Argentina: la fórmula del campeón

Probablemente el Lionel Messi que se verá en este Mundial será muy distinto al de Qatar. Cumple 39 años en medio de la fase de grupos. Ya no llega curtido en un entorno competitivo como la Ligue 1 y la UEFA Champions League, sino con la menor exigencia de la MLS y la zona de la CONCACAF en general, pero eso no significa que el campeón defensor esté descartado.

“Por más que esté como esté, Messi sigue siendo el jugador que más diferencia hace hoy en una cancha de fútbol, el hombre que hace cosas que ningún otro hace, que mantiene ese espíritu competitivo. Argentina sin Messi es un equipo normal, con Messi puede hacer la diferencia y ganar”, evalúa Edgardo Broner, comentarista de Fútbol de Primera Radio.

El delantero argentino Lionel Messi, en primer plano, entrena con la selección argentina el 3 de junio de 2026 en Kansas City, Kansas.

Los campeones defensores cuentan con uno de los mejores porteros del mundo, Emiliano Martínez, campeón de la Europa League con el Aston Villa, aunque en plena recuperación de una fractura en un dedo, y con un mediocampo excepcional con figuras como Enzo Fernández y Alexis MacAllister.

La albiceleste ha conservado a 17 de los hombres que levantaron la copa hace cuatro años en Qatar, con incorporaciones demasiado escasas como para hablar de renovación, aunque hombres como Nico Paz, en gran forma con el Como italiano, pueden tener algo que agregar a la fórmula probada.

Seguramente hay dudas con la forma física de muchos de los legionarios del desierto qatarí, pero Argentina se beneficiará de automatismos nacidos de la estabilidad de la plantilla y de “alternativas de gol demostradas en Europa como Lautaro Martínez y Julián Álvarez”, en la opinión de Broner.

“Todo técnico que sale campeón queda muy comprometido con sus jugadores. No sé cuántos cambios haría Scaloni, pero entre Messi y la calidad probada del plantel existe un argumento para revalidar”, sentencia el experto.

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Brasil: el sueño de la sexta estrella

Pocos equipos han saboreado tanto la decepción como lo ha hecho Brasil en los últimos años. El mayor ganador de la historia de los Mundiales apenas fue quinto en la eliminatoria suramericana para la Copa del Mundo, con dolorosas derrotas ante Paraguay y Colombia, un global de 1-5 ante Argentina y sin poder ganarle ni en casa ni de visita a la débil Venezuela.

Sigue siendo un proveedor confiable de talentos para las ligas más exigentes del mundo, con jugadores como Vinicius, Raphinha, Marquinhos o Gabriel Martinelli, pero vestido de ‘verdeamarelo’ ninguno de ellos ha podido cambiar la historia de 24 años de fracasos desde el último título.

Esta vez la gran diferencia puede llegar desde la banca, porque el timón lo llevará uno de los técnicos más exitosos del fútbol, Carlo Ancelotti, ganador de cinco títulos de la UEFA Champions League, en su primera experiencia con una selección.

FALTAM 5 DIAS! 🇧🇷 24 anos de espera. 24 anos de saudade, mas a história já mostrou que, quando duvidam da gente, é quando o Brasil fica mais forte. A contagem regressiva está acabando. É hora de sonhar de novo.#BateNoPeito

ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/FtfNxFnA5I — brasil (@CBF_Futebol) June 8, 2026

El infortunio se ha cebado con la ‘canarinha’, con las lesiones que han dejado fuera a figuras indiscutibles como Eder Militao y Rodrygo, a promesas como Estevao e incluso a una pieza ya convocada como Wesley, además de que la convocatoria prescindió de hombres como Antony, Richarlison y Joao Pedro para confiar en un Neymar cuya forma es un misterio.

Sin embargo, el talento individual y la perspectiva de una conducción capaz de amalgamar ese talento vuelven a convertir a Brasil en candidato, particularmente a partir de la forma que ha mostrado Vinicius en la recta final de la preparación y del protagonismo que han comenzado a tomar Lucas Paquetá en el mediocampo y Endrick en la delantera.

La gran duda sigue siendo la falta de laterales de calidad, una mancha en la tradición de un equipo que ha tenido a hombres como Cafú o Roberto Carlos por las bandas, pero en el esquema de Ancelotti los mediocampistas defensivos retroceden para apoyar a la zaga y eso podría resolver muchos entuertos.

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Portugal: los mejores del mundo

No hay ninguna formación inicial tan compacta en cuanto al impacto de sus hombres en sus respectivos equipos como Portugal. En esta selección no hay piezas discordantes, pero sí un tridente superlativo: el de los mediocentros Vitinha y Joao Neves (la lámpara de los deseos donde se conciben los goles del PSG) y cualquier opción entre los dos mediocampistas ofensivos: Bruno Fernandes, artífice de la resurrección del Manchester United, y Bernardo Silva, codiciado por los mejores equipos de Europa ahora que su contrato con el City expira.

Ellos son las joyas, pero eso no quiere decir que estén engastados en una pieza corriente. Entre los defensas, Joao Cancelo nació a una segunda juventud desde que llegó al Barcelona en el mercado de invierno, Nuno Mendes es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, capaz de borrar a talentos como Lamine Yamal o Michael Olise, y los centrales Rúben Dias y Gonçalo Inácio fueron de lo más sólido en el camino de la Liga de Naciones ganada por Portugal.

En la meta brilla Diogo Costa, a menudo definido como “portero líbero”, por su habilidad con el balón y su capacidad para distribuir juego desde el fondo.

En la ofensiva, Cristiano Ronaldo, incluso en una forma muy alejada de sus mejores tiempos, puede hacer diferencia cuando lo acompañan los hombres adecuados, como el velocísimo Rafael Leao, el habilidoso astro de la Juventus, Francisco Conceiçao, o el alter ego de CR7 con el uniforme rojiverde, el revulsivo del PSG, Gonçalo Ramos.

Portugal tiene, además, una motivación capaz de impulsarlo incluso más allá de sus posibilidades. Cuando el presidente António José Seguro visitó a los jugadores en la concentración de Lisboa, les pidió traer “el trofeo que falta” en memoria de Diogo Jota, el delantero muerto en un accidente de tránsito junto a su hermano cuando se alistaba a incorporarse al Liverpool para la temporada pasada.

Inglaterra y Países Bajos: apuestas razonables

A pesar de haberse quedado cortos incluso en sus mejores momentos históricos, ingleses y neerlandeses muestran talento suficiente para ser considerados candidatos en esta oportunidad.

Los británicos se han consolidado en la élite del fútbol, con un subcampeonato en la Euro y unas eliminatorias perfectas, donde no recibieron ni un gol y marcaron 22, ocho de ellos por Harry Kane, uno de los delanteros más prolíficos del fútbol actual, capaz de anotar 60 goles en todas las competiciones en esta temporada.

Thomas Tuchel sorprendió al dejar fuera de la convocatoria a figuras como Trent Alexander Arnold, Phil Foden o Cole Palmer, pero la lista de Inglaterra parece ofrecer suficientes razones para el optimismo, con Declan Rice y Anthony Gordon viviendo un momento estelar y Jude Bellingham y Marcus Rashford retomando su mejor forma.

Harry Kane heads it home ‼️ Just the slightest of touches to put England in front before the break 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/oq6UmB2PWp — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 6, 2026

Revelaciones como Nico O’Reilly y adiciones recientes como Noni Madueke y Eberechi Eze aumentan las ambiciones inglesas.

Por el lado de los neerlandeses, las opciones son menos claras, no solo porque han sufrido una costosa pérdida con la lesión de Jurriën Timber, que deja a la defensa sin una de sus piezas más importantes, sino porque el camino que les toca transitar, incluso en el mejor de los casos, es complicado.

Si Países Bajos domina su grupo podría tener que encontrarse con Marruecos en dieciseisavos de final, y por su lado del cuadro es posible que compitan equipos como Marruecos, España, Alemania e incluso Francia, dependiendo de las combinaciones de resultados que se den.

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