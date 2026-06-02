"Como presidente no acepto los resultados del preconteo". Colombia apenas estaba asimilando la sorpresiva victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella y las perspectivas de una segunda vuelta presidencial muy polarizada con el izquierdista Iván Cepeda, cuando el presidente Gustavo Petro sembró una inédita duda sobre la legitimidad de los resultados preliminares de la primera vuelta.

Fiel a su costumbre, Petro se volcó a X para hacer su descargo. En él, recordó que "el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante" y se negó a reconocer "el preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista", denunciando supuestas alteraciones en "los algoritmos del software", la inclusión de "800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado" y que "centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes".



En línea con esas denuncias (sobre las que el jefe de Estado no presentó pruebas), Cepeda secundó señalando que "solo nos pronunciaremos sobre los resultados cuando las comisiones escrutadoras aclaren nuestras dudas".

Este lunes, no obstante, el candidato izquierdista matizó que "no hemos encontrado, en este momento del desarrollo de esta labor, evidencias de hechos que sean de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", aunque ratificó que "vamos a esperar a que termine el trabajo".

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¿Cuáles son las diferencias entre preconteo y escrutinio?

En su publicación en X, Petro partió de algo cierto: el preconteo o conteo rápido no es vinculante a nivel jurídico, pero es de relevancia política y los partidos no suelen ponerlo en duda, más allá de presentar sus impugnaciones si detectan irregularidades.

Ese conteo rápido es realizado por los ciudadanos que fungen como jurados de las mesas de votación, quienes, en presencia de testigos y autoridades, abren las urnas y cuentan cada voto. Esos resultados se registran en el llamado formulario E-14, del que se producen tres copias: una para dar los números preliminares a la Registraduría Nacional, otra para los jueces electorales y una tercera de respaldo.

En la noche electoral, contratistas de la Registraduría en cada centro de votación informan por vía telefónica de las cifras para que sean cargadas en el software, que es propiedad de Thomas Greg & Sons, la compañía de "los hermanos Bautista", a los que se refirió Petro.

Esa firma, que se encarga de supervisar este proceso desde 2007, ya había sido señalada por el presidente colombiano antes de los comicios legislativos de marzo de este año, en los que finalmente su partido Pacto Histórico fue la fuerza más votada.

Miembros de una mesa electoral cuentan los votos tras el cierre de las urnas durante las elecciones presidenciales celebradas en Bogotá, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

Históricamente, este sistema de conteo en Colombia ha sido elogiado por su rapidez y transparencia. Según expertos, el conteo manual realizado a la vista de varias personas, en general de ideologías distintas, minimiza la posibilidad de manipulaciones, mientras que el software, auditado con regularidad, es solo una herramienta para consolidar los datos y transmitirlos rápidamente.

Por supuesto, no es infalible y pueden presentarse errores, que se subsanan en el escrutinio definitivo. Este es el proceso oficial y legal en el que comisiones escrutadoras, integradas por jueces, notarios y otros funcionarios, revisan las actas mesa por mesa, atienden las quejas e impugnaciones presentadas por las campañas y corrigen posibles errores. Los datos finales, entonces, suelen variar con los del preconteo, pero en proporciones pequeñas que no suelen influir de manera decisiva en el resultado.

¿Y qué denuncia Petro?

No es la primera vez que el presidente Petro siembra sospechas de fraude sobre un proceso electoral. De hecho, agitó esas denuncias incluso en los comicios que le dieron la victoria en 2022.

Suele poner de ejemplo dos casos puntuales de irregularidades, ambos de comicios legislativos, no presidenciales.

El primero involucró al partido independiente Mira, que se quedó afuera del Congreso tanto en el preconteo como en el escrutinio de 2014 y recién tres años después pudo acceder a los tres escaños que le correspondían, luego de que el Consejo de Estado detectara inconsistencias y problemas en el software.

El otro es de su partido, Pacto Histórico, al que en 2022, por una serie de errores, no se le contabilizaron más de 390.000 votos en el conteo rápido, algo que fue corregido pocos días después en el escrutinio definitivo.

En el caso de los comicios de este domingo 31 de mayo, Petro se refirió a la adición de 800.000 personas en el software del recuento preliminar, una cifra que Cepeda situó en 850.000. El candidato a la presidencia, además, habló de "votaciones atípicas" en "un número indeterminado de mesas". En ambos casos, las denuncias carecieron de mayores precisiones o pruebas.

Trabajadores electorales cuentan las papeletas el día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Corinto, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

En entrevista con el medio Caracol, el jefe de la Registraduría Nacional, Hernán Penagos, tachó de "impecable" el procesamiento de datos en el conteo rápido de la primera vuelta presidencial y subrayó que "no hay ninguna posibilidad de que se presenten circunstancias" como las descritas por el oficialismo.

El funcionario remarcó que el software del preconteo "no tiene números de cédula de ciudadanía" y "solo se dedican a consolidar los resultados que llegan de cada mesa".

Asimismo, en diálogo con El Espectador, insistió en que "no hay ninguna posibilidad de adicionar cédulas de ciudadanía a un censo electoral que se distribuye mesa a mesa en 122.020 mesas de Colombia".

"El censo electoral se cerró hace un mes, y semanalmente se ha tenido reuniones con todos los partidos y las campañas para recibir cualquier inquietud", recordó.

¿Qué han señalado observadores internacionales y organizaciones?

Si bien el martes presentarán sendos informes con sus conclusiones, las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han destacado el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Durante su recorrida por el principal centro de votación en Bogotá el domingo, el jefe de la misión de la UE en Colombia, Esteban González Pons, afirmó que el conteo en el país andino "es manual, transparente, trazable y no hay ningún documento que no se publique. Por lo tanto, es perfectamente garantista".

En tanto, en un video publicado en las redes sociales este lunes, el presidente de la misión de la OEA, el expresidente dominicano Leonel Fernández, felicitó a los colombianos "por una jornada cívica, tranquila y participativa" y reconoció "el trabajo profesional de las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y las personas que ejercieron como jurados de votación, que permitió que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad".



Fernández también destacó "que el conteo de votos se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos y que el material electoral fue custodiado en todo momento", mientras que el "sistema de preconteo operó de manera veloz, permitiendo que la ciudadanía conociera resultados preliminares dos horas después del cierre de las urnas".

"En esta etapa, y de cara a segunda vuelta, es fundamental que el diálogo entre las fuerzas políticas y las autoridades electorales permita disipar dudas y que las reclamaciones se realicen y las que se vayan a hacer lo hagan a través de mecanismos institucionales", subrayó.

En tanto, a través de X, la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, consideró "lamentable que el presidente (Petro) siembre dudas injustificados" y remarcó que "Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable". "Los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría", enfatizó.

¿Cómo puede afectar las declaraciones de Petro y Cepeda al clima electoral?

Si para potenciar sus posibilidades de ganar en segunda vuelta, Iván Cepeda debe conquistar al voto moderado, sus declaraciones y las de Gustavo Petro no parecen contribuir a ese objetivo, a juzgar por las respuestas de dos candidatos del centrismo colombiano.

Por un lado, Claudia López, que obtuvo 220 mil votos, advirtió que los dos referentes del oficialismo "se equivocan si creen que el camino es desconocer los resultados y echar culpas a los demás".

"El camino es reconocer el segundo lugar y liderar una plataforma que defienda a la gente, enderece el rumbo de la campaña y de lo que ofrecen como gobierno", escribió en su cuenta de X.



En tanto, Roy Barreras, exsenador progresista que llegó a integrar el Pacto Histórico que llevó a Petro a la presidencia, consideró que lo "responsable" es reconocer el resultado de las elecciones. "Todas las campañas, de manera responsable, tenemos que felicitar a los dos ganadores y reconocer que el sistema electoral funcionó en tiempo récord", indicó.

Para la analista política María Alejandra Victorino Jiménez, Petro "viene ambientando un ejercicio de desconfianza y de desprestigio en torno al proceso electoral en las últimas semanas" y "lo peor que podría pasar a Colombia es que este tipo de amenazas y de ambiente de desconfianza prolifere y llegue a algún tipo de movilización".

En diálogo con France 24, la profesora en la Universidad de los Andes advirtió que "hoy tenemos un riesgo democrático concreto y es que hay un candidato de la extrema derecha (en referencia a Abelardo de la Espriella) con apuestas abiertamente anticonstitucionales y antiderechos, liderando las encuestas y liderando ya la votación".

"Pero además tenemos a un candidato oficialista que nos está prometiendo que el proyecto político está por encima de la Constitución y por encima del marco democrático, lo cual nos deja en una encrucijada muy compleja en este momento y que será la alarma pendiente que tendremos los próximos 21 días", concluyó.

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