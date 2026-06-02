Los ataques rusos en toda Ucrania causaron la muerte de cuatro personas en Dnipro y dañaron dos edificios de viviendas en la capital, Kiev, en la madrugada del 2 de junio, según informaron las autoridades, tras varios días de advertencias de que Moscú estaba planeando un ataque a gran escala.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que un presunto impacto de misil contra un edificio de viviendas de 24 plantas provocó su derrumbe, y que es probable que haya personas atrapadas bajo los escombros. Añadió que, según los primeros informes, al menos una persona murió y otras 14 resultaron heridas en distintos puntos de la ciudad.

Se había declarado un incendio en el distrito de Podil en los terrenos de un inmueble no residencial y un edificio de apartamentos de nueve plantas estaba en llamas después de que, al parecer, los escombros impactaran en el tejado, dijo el alcalde.

"En el distrito de Obolon, hay coches ardiendo tras ser alcanzados por escombros de misiles caídos. También hay incendios en dos lugares en zonas abiertas, incluido uno cerca de una guardería", dijo Klitschko en Telegram. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Miles de residentes de Kiev se escondieron en estaciones de metro y otros refugios tras las alertas de ataque aéreo.

Los residentes se refugian en una estación de metro durante un ataque ruso con misiles y drones. Kiev, 2 de junio de 2026.

La mayor parte del país se encontraba bajo alerta de ataque aéreo a primera hora del martes.

Otro ataque contra Dnipro, en el este de Ucrania, causó la muerte de cuatro personas y dejó 16 heridos, según informó el gobernador regional, Oleksandr Hanzha, a través de Telegram.

Todos los heridos fueron hospitalizados y, según se informó, se encuentran en estado moderado. Un edificio de dos plantas quedó parcialmente destruido, mientras que varios apartamentos de un edificio de cuatro plantas sufrieron daños.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reiteró el 1 de junio las advertencias sobre un posible ataque masivo ruso e instó a los residentes a prestar especial atención a las alertas de ataque aéreo.

"Las advertencias de los servicios de inteligencia sobre los ataques rusos siguen vigentes. Es posible que se produzca un ataque masivo; lo han preparado", afirmó Zelenski en su discurso nocturno por videoconferencia.

"Nuestros defensores están preparados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la medida de lo posible con los suministros de que disponemos actualmente".

Una ofensiva esperada

La semana pasada, Rusia advirtió de que tenía la intención de lanzar "ataques sistemáticos" contra objetivos en Kiev vinculados al ejército ucraniano, así como contra centros de toma de decisiones, e instó a los extranjeros a abandonar el país.

Según se informó, la acción fue una respuesta a un ataque con drones perpetrado el mes pasado contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada por Rusia, en el que murieron 21 personas. Ucrania negó haber llevado a cabo el ataque.

En la región nororiental ucraniana de Járkiv, el gobernador Oleh Syniehubov declaró en Telegram que al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 11 años, durante los bombardeos rusos de la noche anterior.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente estas informaciones.

Between January and May this year, our warriors struck 15 Russian oil refineries. Russia has already imposed bans on exports of aviation fuel and gasoline, and is also considering a ban on diesel exports. As of May, nearly 40% of Russia’s primary oil refining capacity is offline. pic.twitter.com/iIXjh6brtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2026

Rusia ha atacado el suministro eléctrico y las infraestructuras de Ucrania, mientras que Ucrania ha intensificado este año los ataques contra instalaciones petroleras en el interior de Rusia, lo que en ocasiones ha provocado víctimas. Ambas partes niegan haber atacado a civiles.

La guerra en Ucrania se ha prolongado durante más de cuatro años desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala en febrero de 2022. Los esfuerzos por poner fin al conflicto han avanzado poco, ya que la administración estadounidense de Donald Trump se ha centrado en los conflictos de Oriente Medio.

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