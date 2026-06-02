Autoridades federales han comunicado al sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, que no se llevarán a cabo operaciones civiles de control de inmigración durante los partidos ni los eventos de la Copa Mundial de la FIFA en Los Ángeles, según declaró Luna el 1 de junio, mientras la ciudad presentaba los planes de seguridad para los ocho partidos que darán comienzo el 12 de junio.

"Hace un par de semanas surgieron algunas noticias, o rumores, sobre la posible presencia de ICE en los partidos o eventos de la FIFA", declaró Luna en una rueda de prensa con funcionarios de las fuerzas del orden locales, estatales y federales.

"Llamé personalmente al jefe de Seguridad Nacional de la región de Los Ángeles y lo que me dijo es que habrá agentes federales… porque vamos a necesitar a todos para garantizar que todas las sedes, tanto los eventos programados como los no programados, sean seguras. Pero en lo que respecta a las medidas de control de inmigración civil, nos dijeron que específicamente eso no se llevaría a cabo en ninguno de los partidos", indicó el sheriff.

"Todo esto está sujeto a cambios, pero confío en que me estén dando la información adecuada porque, si eso empieza a ocurrir, vamos a tener toda una nueva serie de problemas", añadió.

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Las redadas de inmigración llevadas a cabo por agentes enmascarados del ICE en Los Ángeles el año pasado desencadenaron una oleada de manifestaciones en la región.

Refuerzo de seguridad para partidos de Irán

Luna afirmó que las fuerzas del orden reforzarían la presencia policial en torno a los dos partidos de Irán en Los Ángeles, y que las autoridades vigilarían posibles protestas u otras actividades cerca del estadio y de las zonas de aficionados.

Irán y Estados Unidos están negociando para poner fin a su guerra, que ya dura tres meses.

Irán tiene previsto disputar su primer partido del torneo el 15 de junio en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, una región que alberga la mayor concentración de iraníes fuera de Irán.

"Irán aporta una dinámica diferente debido a los acontecimientos mundiales actuales", dijo Luna. "Por lo tanto, habrá personal adicional para algunos de esos partidos".

Se requerirá autorización para uso de drones

Las autoridades también advirtieron de que se aplicarán medidas estrictas con respecto a los drones en las sedes del Mundial, y se prevén restricciones de vuelo temporales en los alrededores de las instalaciones.

"Si un dron incumple una restricción de vuelo temporal, existe la capacidad de derribarlo y llevarlo a un lugar seguro, lejos de la multitud", afirmó Patrick Grandy, subdirector del FBI a cargo de la operación.

"Vamos a vigilar constantemente las zonas alrededor de las instalaciones, en busca de quienes incumplan esas restricciones de vuelo temporales", dijo Grandy, advirtiendo de una "política de tolerancia cero" para quienes incumplan deliberadamente las restricciones.

El fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, afirmó que las medidas de seguridad supondrán una presencia policial inusualmente numerosa en la región.

"Entre el 11 de junio y el 19 de julio, si eres un delincuente, este es un momento terrible para cometer un delito", declaró Hochman. "La fiscalía te procesará y serás castigado".

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