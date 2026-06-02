Lo esencial:
- Recientes ataques israelíes en Líbano dejaron seis muertos en Marwaniyeh, según la Defensa Civil; además de un hombre y sus dos hijos que fallecieron cuando un dron impactó su vehículo, de acuerdo con la agencia estatal NNA.
- El ejército israelí interceptó dos proyectiles procedentes de Líbano en el norte del país, pocas horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que los ataques entre Israel y Hezbolá cesarían.
- Hezbolá reivindicó la destrucción de un tanque israelí con un cohete para frenar el avance de las tropas.
- El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, afirmó que nada justifica la continuación de las operaciones militares de Israel en Líbano.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 2 de junio relacionada con la guerra en Medio Oriente, marcada por un nuevo ciclo de conversaciones entre emisarios de Líbano e Israel que se llevará a cabo este martes y el miércoles en Washington:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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