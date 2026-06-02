El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que el grupo armado apoyado por Irán, Hezbolá, se comprometió a través de intermediarios a no atacar Israel, mientras que el primer ministro de este país, Benjamin Netanyahu, accedió a retirar las tropas que se preparaban para atacar Líbano.

Sin embargo, las ofensivas israelíes en el sur de Líbano y las de Hezbolá contra las tropas israelíes en la zona continuaron el lunes por la noche.

La televisión estatal iraní informó que era muy probable que el alto el fuego con Estados Unidos, vigente desde abril, pueda terminar si persistían los ataques israelíes contra Hezbolá en Líbano.

“No habrá tropas israelíes en Beirut, y las que ya estaban en camino han sido devueltas”, declaró Trump en su red social, donde también contó sus conversaciones con Hezbolá.

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El mandatario mencionó que la milicia tenía que detener los ataques contra Israel. "Asimismo, a través de representantes de alto rango, tuve una muy buena conversación con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos", agregó.

Ningún presidente estadounidense ha hablado jamás con Hezbolá, con o sin intermediarios. Estados Unidos considera a este grupo una organización terrorista.

Israel mantiene la ofensiva

Netanyahu dijo que le había comunicado a Trump que Israel atacaría objetivos "terroristas" en Beirut si Hezbolá no cesaba sus ataques contra ciudades israelíes.

"Al mismo tiempo, las FDI continuarán operando según lo previsto en el sur del Líbano", dijo Netanyahu en un comunicado, refiriéndose al ejército israelí.

Antes del anuncio, Netanyahu había ordenado al ejército israelí atacar objetivos en los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hezbolá, lo que complica los esfuerzos de mediación en curso para tratar de poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Esta orden se produjo tras una intensificación de las hostilidades en el sur de Líbano durante el fin de semana, marcada por la captura de la estratégica fortaleza medieval de Beaufort por tropas israelíes.

Sobre el terreno, las tropas israelíes ya controlaban una franja del sur del Líbano, desde la frontera hasta el río Litani, y han estado avanzando más allá, hacia el río Zaharani, unos 10 km más al norte, lo que supone su incursión más profunda en Líbano en 25 años.

Hezbolá acepta la propuesta de EE. UU.

Por otro lado, la embajada de Líbano en Washington dijo este lunes en un comunicado que Hezbolá había aceptado una propuesta de Estados Unidos para un cese mutuo de hostilidades que se extendería a todo el territorio libanés.

El comunicado, difundido por la presidencia libanesa el X, decía que el acuerdo preveía, en primer lugar, que Israel se abstuviera de atacar los suburbios del sur de Beirut a cambio de que Hezbolá detuviera sus ataques contra Israel, después de que este país amenazara con atacar los suburbios de la capital el lunes.

El diputado de Hezbolá, Hassan Fadlallah, declaró a la emisora ​​Al-Manar, perteneciente al grupo, que Hezbolá apoyaría un alto el fuego total en todo el Líbano como paso previo a la retirada de las tropas israelíes, y afirmó que estaría atento a si se producía un cese de las hostilidades en los próximos días.

Crisis humanitaria

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este 1 de junio a detener las hostilidades en el sur del Líbano después del aumento de la ofensiva israelí llevado a cabo este fin de semana.

El domingo 31 de mayo detectaron 744 proyectiles, de los cuales 683 se atribuyeron al ejército israelí, y durante las primeras horas de este lunes unos 400 (380 de Israel).

"Las advertencias israelíes de ataques inminentes contra los suburbios del sur de Beirut son muy preocupantes y han agravado el miedo y la incertidumbre entre la población libanesa. Reiteramos que los civiles y las infraestructuras civiles no deben ser blanco de ataques. Instamos a todas las partes a que respeten el alto el fuego y eviten una mayor escalada", declaró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este lunes una sesión de urgencia, solicitada por Francia, sobre este asunto, debido al agravamiento de la crisis humanitaria.

El conflicto en Líbano ha provocado un desplazamiento masivo, repentino y caótico, informó la ONU a mediados de marzo. Más de un millón de personas, que representa el 20% de la población libanesa, han huido de sus hogares en solo tres semanas.

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En promedio, 19.000 niños son desplazados cada día y muchos lo han sido por segunda, tercera o incluso cuarta vez.

Además de los desplazamientos, los ataques de Israel han destruido puentes clave en el sur de Líbano, lo que ha provocado el aislamiento de más de 150.000 personas y ha limitado gravemente el acceso humanitario.

Con Reuters, EFE y AP

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