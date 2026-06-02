Adquirió una casa en uno de los barrios más prósperos de Buenos Aires, se destacó en un torneo de ajedrez en la capital argentina y se ha reunido con varios ministros desde abril. Peter Thiel, el controvertido multimillonario y fundador de Palantir, incluso fue recibido con honores por el presidente Javier Milei, según informaron diversos medios de comunicación desde el 28 de abril.

“Fue un encuentro entre un anarcocapitalista y otro anarcocapitalista”, alardeó Javier Milei, visiblemente entusiasmado por el interés del fundador del gigante estadounidense de macrodatos en Argentina. Juan Pablo Carreira, director de comunicaciones digitales de la presidencia, añadió que Peter Thiel “ya era más argentino” que la oposición de izquierda.

Un paraíso "anarcocapitalista"

Peter Thiel no parece querer que Buenos Aires sea solo un destino vacacional. Este magnate tecnológico, cuya fortuna se estima en más de 30.000 millones de dólares, planea establecerse temporalmente en Argentina con su familia, según el 'New York Times' y el 'Financial Times'. Incluso ya ha matriculado a sus hijos en escuelas locales.

Este es un cambio radical para el exitoso empresario de Silicon Valley, quien hasta ahora había dividido su tiempo entre Los Ángeles y Miami. Esta nueva residencia podría resultar sorprendente. Peter Thiel, un acérrimo crítico de la cultura "woke" —término acuñado para denigrar la política progresista— y autoproclamado libertario, bien podría haber encontrado en Donald Trump a su presidente ideal.

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Sobre todo porque este último eligió a J. D. Vance como vicepresidente, "un político estrechamente vinculado a Peter Thiel, que incluso a veces es presentado como su portavoz dentro de la administración Trump", explica Marc Tuters, especialista en subculturas radicales en Internet de la Universidad de Ámsterdam, que ha escrito sobre el pensamiento político de Peter Thiel.

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Pero un artículo de J. D. Vance y algunas declaraciones contrarias a la ideología 'woke' de Donald Trump no bastan para contentar a Peter Thiel. Sobre todo porque California se prepara para votar en noviembre un nuevo impuesto a los superricos. La medida ya ha sido criticada por varios directores ejecutivos de Silicon Valley, pero para Peter Thiel es inaceptable.

Como libertario de derecha, "se opone visceralmente a cualquier impuesto sobre su riqueza, que considera un robo puro y simple", subraya Matt Barlow, especialista en política económica internacional y Argentina de la Universidad de Glasgow.

Y ahí es donde entra en juego el otro "anarcocapitalista". "Este término no es más que otra palabra para referirse a un libertario de derecha", señala Matt Barlow, quien ha escrito sobre los contornos del anarcocapitalismo de Javier Milei.

Una "buena jugada política" para Javier Milei

Cuando Javier Milei llegó al poder en Argentina en 2023, los medios de comunicación lo redujeron a menudo a la imagen de un "Trump 2.0″ para Latinoamérica.

Ciertamente existen "similitudes en el uso de un simulacro de machismo y una exaltación de la imagen del hombre fuerte por parte de ambos líderes", reconoce Anthony Burton, investigador del departamento de estudios de medios de la Universidad de Ámsterdam, quien ha trabajado sobre el poder de las élites tecnológicas.

Pero el líder argentino tiene una ideología mucho más afín a la de Thiel. "El uso de aranceles por parte de Donald Trump, por ejemplo, es una medida que no se ajusta a la visión del mundo que comparten Peter Thiel y Javier Milei", afirma Marc Tuters.

Según este experto, ambos "comparten un compromiso con una filosofía del Estado como una mera fachada que permitiría al mercado operar libremente y sin obstáculos".

El presidente estadounidense ve todo a través del prisma de "Estados Unidos primero". Una vez más, Peter Thiel y Javier Milei "tienen una visión mucho más global y quieren que su ideología se extienda por todo el mundo", afirma Matt Barlow. El multimillonario estadounidense parece haber encontrado, por el momento, un entorno más favorable, tanto fiscal como ideológicamente, en Argentina.

Para Javier Milei, "es una buena jugada política y su gobierno presentó la captación de un inversor del calibre de Peter Thiel como un verdadero voto de confianza en las políticas de reforma radical llevadas a cabo en Argentina", asegura Matt Barlow.

Al presentar la llegada de Peter Thiel como una victoria del "mileísmo" económico, el presidente argentino también puede ocultar las crecientes desigualdades en Argentina.

El desmantelamiento sistemático de las redes de protección social existentes ha debilitado aún más a las poblaciones más desfavorecidas, y la desregulación del mercado laboral ha provocado un fuerte aumento de la tasa de desempleo.

¿Pero no hay nada como que un Peter Thiel se instale en Buenos Aires? A menos que pudieran ser varios. Elon Musk ha elogiado repetidamente la drástica reducción del gasto público por parte del presidente argentino. Otros directores ejecutivos de Silicon Valley podrían verse tentados a seguir el ejemplo de Peter Thiel.

Javier Milei también aprovechó la atención mediática generada por este caso para recordar a todos que su gobierno estaba trabajando en un programa para otorgar la ciudadanía argentina a inversionistas extranjeros adinerados.

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Cuando la democracia liberal ya no es suficiente para los magnates tecnológicos

Pero para los expertos entrevistados, Peter Thiel debería considerarse una excepción, más que el primero de una larga lista de multimillonarios tentados por Argentina.

De hecho, en la era de la IA triunfante, "la mayoría de los directores ejecutivos de Silicon Valley que podrían sentirse atraídos por la experiencia argentina necesitan estar presentes en Norteamérica", afirma Anthony Burton. Entre los magnates tecnológicos, "Peter Thiel es uno de los que menos interés tiene en la IA", sostiene este experto.

Sin duda, Palantir trabaja con IA para explotar sus datos, pero a diferencia de Meta, Google, xAI, OpenAI o Microsoft, la compañía no está inmersa en una carrera por los modelos de lenguaje.

Peter Thiel también es un usuario habitual de lo que el 'New York Times' denomina residencias de "Plan B". Obtuvo la ciudadanía neozelandesa a principios de la década de 2010 y solicitó un pasaporte maltés en 2022.

"Existe un movimiento entre multimillonarios que afirman querer prepararse para una especie de apocalipsis ambiental comprando parcelas de islas, como Mark Zuckerberg en Hawái, y construyendo búnkeres. Pero a menudo las motivaciones son mucho más realistas", señala Anthony Burton.

Según este experto, la mudanza de Peter Thiel a Argentina demuestra que, en última instancia, "no se trata tanto de huir de una sociedad que ya no nos conviene, sino de escapar de las estructuras sociales y fiscales de la democracia liberal contemporánea. Estas no son lo suficientemente flexibles como para que estas personas poderosas acumulen cada vez más capital y poder sin restricciones".

Adaptado de su versión original en francés

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