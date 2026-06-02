Un tribunal federal de apelaciones bloqueó este lunes 1 de junio la expulsión de los militares transgénero que ya están en servicio activo en el ejército de Estados Unidos, pero mantuvo la prohibición de nuevos alistamientos.

La decisión es un revés parcial para la Administración del presidente Donald Trump, que había ordenado en enero de 2025 la salida de todos los efectivos trans de las Fuerzas Armadas, y anticipa una batalla final en la Corte Suprema.

El fallo, emitido por dos de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, determinó que la política del Pentágono fue diseñada para excluir a personas del ejército en función de su identidad de género.

Las tropas estadounidenses participan en un entrenamiento militar en la base militar de Camp Buehring en Udari, en la región noroeste de Kuwait, el 2 de marzo de 2023.

"La política parece estar impulsada por el simple deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular: las personas que se identifican como transgénero", escribió el juez Robert Wilkins, designado por el expresidente demócrata Barack Obama.

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El tercer juez, Justin Walker, nombrado por Trump, votó en disidencia y argumentó que los tribunales no tienen autoridad para cuestionar las decisiones militares del Ejecutivo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que apelarán ante la Corte Suprema. "Nos vemos en la Corte Suprema", escribió en la red social X.

Sin embargo, el propio tribunal suspendió su decisión para darle tiempo a la Administración de solicitar una revisión adicional, lo que significa que en la práctica los despidos podrían continuar mientras se resuelve esa instancia.

Despedidos por lo que son, no por lo que hicieron

La política de Trump va más lejos que la prohibición que el mismo presidente había impuesto durante su primer mandato, que luego revirtió el exmandatario demócrata Joe Biden.

Sucede que, además de prohibir el ingreso de nuevos reclutas trans, prevé el despido de quienes ya estaban en servicio activo.

Para justificarlo, el Pentágono incluyó la disforia de género —el malestar que siente una persona cuya identidad de género no coincide con el género asignado al nacer— en la lista de condiciones médicas que constituyen impedimentos excluyentes para ingresar al servicio militar, de acuerdo a 'NPR'. La condición podría derivar en depresión y pensamientos suicidas.

Según datos del propio Departamento de Defensa, algo más de 4.000 personas transgénero sirven actualmente en el ejército. Alrededor de 1.000 habían iniciado el proceso de separación tras identificarse voluntariamente.

Pero cuatro de los militares trans en proceso de separación consultados por 'NBC News' dijeron que nada en su situación se siente voluntario: "Esto es coerción. Esto es bajo coacción".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó a las tropas en la base del Ejército de Fort Bragg.

Según la ONG Advocates for Trans Equality, la política establece que los militares trans serán separados independientemente de su desempeño, su disposición o su capacidad de servicio, y sin más justificación que su condición trans.

Las consecuencias van más allá del empleo: una caracterización de separación inferior a la honorable puede afectar gravemente sus perspectivas laborales civiles, su acceso a beneficios y su transición a la vida fuera del ejército, indica Advocates for Trans Equality, organización fundada en 2003 por la activista trans Mara Keisling.

Jennifer Levi, directora sénior de derechos transgénero en GLAD Law, que representa a los demandantes, celebró el fallo. "Esta decisión es una poderosa reivindicación del extraordinario coraje y el compromiso inquebrantable de los demandantes con su país", dijo en un comunicado.

El trasfondo político

La prohibición del servicio militar es parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump contra el reconocimiento de las personas transgénero en la vida pública estadounidense.

Desde que asumió en enero de 2025, el Gobierno retiró demandas presentadas en nombre de trabajadores trans, anuló acuerdos que beneficiaban a estudiantes trans e inició investigaciones contra hospitales y médicos que ofrecían tratamientos de afirmación de género a menores.

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Trump firmó la orden ejecutiva que dio origen a la prohibición militar argumentando que adoptar una identidad transgénero "entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, sincero y disciplinado".

La Corte Suprema ya había permitido en mayo de 2025 la implementación de la política mientras continuaban los litigios, aunque sin explicar su razonamiento.

El fallo de este lunes del tribunal de apelaciones reactiva el debate y lo encamina de nuevo hacia el máximo tribunal del país.

Con AP, Reuters y medios locales

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