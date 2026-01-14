Groenlandia, en el centro de una tormenta geopolítica.

Nuuk y Copenhague anunciaron este 14 de enero, poco antes de iniciar una importante reunión en la Casa Blanca, que han comenzado a aumentar su presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, en estrecha colaboración con sus aliados, como parte de su compromiso de reforzar la defensa del Ártico.

Poco después, el ministro de Defensa de Noruega, Tore Sandvik, señaló que su país enviará a dos militares de sus Fuerzas Armadas a la isla "para planificar la cooperación futura entre los aliados de la OTAN".

Sandvik agregó que se está dialogando en el seno de la OTAN sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluyendo Groenlandia y sus alrededores. "Aún no se han llegado a conclusiones", sostuvo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Groenlandia y Dinamarca intentan disuadir a EE. UU. de capturar la isla

Los cancilleres de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, se reunieron este miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, tras semanas de amenazas del presidente Donald Trump de tomar el control de la isla, un territorio autónomo danés.

Mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, insiste en apropiarse de la isla autónoma perteneciente a Dinamarca “de una u otra forma” sin descartar, incluso, el uso de la fuerza, las autoridades de Nuuk y Copenhague intentan disuadir a su Administración.

Trump justifica sus pretensiones al señalar que la isla, estratégicamente ubicada y rica en minerales, es vital para la “seguridad” estadounidense y que su país debe controlarla para evitar que Rusia o China la ocupen.

Si bien Copenhague ha gobernado Groenlandia durante siglos, la isla ha ido avanzando gradualmente hacia la independencia desde 1979, un objetivo compartido por todos los partidos políticos elegidos para el Parlamento del territorio.

En la víspera de este encuentro, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, remarcó sus lazos con Dinamarca, por encima de las aspiraciones de Donald Trump. “Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca ahora mismo, elegimos a Dinamarca. Elegimos a la OTAN. Elegimos al Reino de Dinamarca. Elegimos a la UE".

Al ser preguntado más tarde el martes sobre los comentarios de Nielsen, Trump intentó restar peso a las declaraciones del primer ministro de Groenlandia. "No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada de él, pero eso va a ser un gran problema para él", respondió.

Tras la reunión en la Casa Blanca, Løkke Rasmussen y Motzfeldt, junto con el embajador de Dinamarca en EE. UU., se reunirán con senadores del Caucus Ártico en el Congreso estadounidense. El senador Angus King, independiente de Maine, será el anfitrión de ese encuentro.

La cita tendrá lugar después de que otras dos legisladoras —la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire, y la senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska— presentaran una legislación bipartidista que prohibiría el uso de fondos de los departamentos de Defensa o de Estado de EE. UU. para anexar o tomar el control de Groenlandia o del territorio soberano de cualquier Estado miembro de la OTAN sin el consentimiento de dicho aliado o la autorización del Consejo del Atlántico Norte.

Una delegación bipartidista de legisladores también se dirigirá a Copenhague a finales de esta semana para reunirse con funcionarios daneses y groenlandeses.

Leer también“Elegimos Dinamarca” en vez de EE. UU.: premier de Groenlandia, previo a reunión con Vance y Rubio

¿Qué está dispuesta Groenlandia a negociar para disuadir a EE. UU.?

La ministra groenlandesa de Negocios, Recursos Naturales, Energía, Justicia e Igualdad de Género, Naaja Nathanielsen, aseguró el martes 13 de enero que el Gobierno autónomo de la isla está dispuesto a admitir un mayor despliegue de la OTAN en su territorio, con el fin de evitar una invasión por parte de Estados Unidos.

"A nuestra gente le quita el sueño, están preocupados por las amenazas (estadounidenses) de compra o de anexión de Groenlandia, que causan una enorme preocupación sobre el futuro", declaró Nathanielsen.

Sin embargo, la ministra descartó que su población vaya a optar por "la resistencia", en caso de que finalmente Washington decidiera actuar por la fuerza.

"No tenemos intención de convertirnos en americanos. Somos sus aliados, pero no nos vemos como estadounidenses (…) Nos sentimos traicionados, esa retórica agresiva (…) cuando no hemos hecho nada para que abone la idea de que Groenlandia es parte de los intereses de Estados Unidos. No es algo que nos merezcamos, ni algo que viéramos venir", remarcó.

En la víspera del encuentro, Nathanielsen, también subrayó que es "incomprensible" que Estados Unidos esté considerando la anexión de un aliado de la OTAN e instó a la Administración Trump a escuchar la voz de la población de la isla ártica.

Leer también"Nuestra seguridad y defensa pertenecen a la OTAN": Groenlandia, tras amenazas de Trump

Macron advierte "consecuencias sin precedentes" por Groenlandia

Si la soberanía de un país europeo y aliado se ve afectada, las repercusiones serían "sin precedentes", declaró este miércoles el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una reunión de gabinete, en referencia a la iniciativa del mandatario estadounidense, Donald Trump, de tomar el control del territorio ártico.

"No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia", declaró Macron, citado por la portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon.

Por su parte, el primer ministro francés, Sebastién Lecornu, subrayó ante el Parlamento que las declaraciones de Trump deben tomarse en serio.

"Está claro que las intenciones de la Administración Trump son serias y ahora deben tomarse muy en serio; no debemos subestimar en absoluto la palabra del presidente estadounidense", declaró Lecornu a los legisladores.

Horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, anunció que Francia abrirá un consulado en Groenlandia el próximo mes.

Un territorio de importancia estratégica

Groenlandia es estratégicamente importante debido a que, a medida que el cambio climático causa el derretimiento del hielo, abre la posibilidad de rutas comerciales más cortas hacia Asia. Un panorama que también podría facilitar la extracción y el transporte de yacimientos sin explotar de minerales críticos necesarios para computadoras y teléfonos.

Trump también afirmó que quiere que la isla amplíe la seguridad de Estados Unidos y ha citado lo que él describe como la amenaza de los barcos rusos y chinos como razón para controlarla.

Pero tanto los expertos como los groenlandeses cuestionan esta afirmación.

"Los únicos chinos que veo son cuando voy al supermercado de comida rápida", declaró a la agencia de noticias AP Lars Vintner, ingeniero de calefacción. Comentó que navega y caza con frecuencia y que nunca ha visto barcos rusos ni chinos.

Su amigo, Hans Nørgaard, coincidió y añadió: "Lo que ha dicho Donald Trump sobre todos estos barcos es pura fantasía".

Dinamarca ha afirmado que Estados Unidos, que ya cuenta con presencia militar, puede reforzar sus bases en Groenlandia. Por esa razón, "la seguridad es solo una tapadera", aseguró Vintner, sugiriendo que Trump en realidad quiere adueñarse de la isla para lucrarse con sus recursos naturales sin explotar.

Leer tambiénVenezuela, Groenlandia, Cuba… ¿Hasta dónde llegará la doctrina 'Donroe'?

Con Reuters y AP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más