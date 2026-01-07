Lo esencial: 

  • La ONU asegura que el mundo es menos seguro ahora, debido a que la operación militar de EE. UU. en Venezuela socavó el derecho internacional, con el uso de la fuerza contra un país soberano.
  • La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, prometió este martes regresar "lo más pronto posible" a su país para acelerar una transición democrática mediante elecciones libres.
  • Rubio y Hegseth sostuvieron reunión a puerta cerrada con líderes del Congreso mientras crecen cuestionamientos sobre próximos pasos en Venezuela.
  • Altos cargos del Gobierno de Trump sostendrán el miércoles una sesión informativa con todos los senadores sobre Venezuela, previo a una votación sobre los poderes de guerra esta semana en la Cámara Alta, que prohibiría nuevas acciones militares en Venezuela sin la aprobación del Congreso.
  • La Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, aseguró que el Ejército deberá defender el territorio y soberanía del país en caso de una "agresión" de EE. UU.
  • Fueron liberados los 14 periodistas que habían sido detenidos el lunes, mientras cubrían la nueva situación del país, en Caracas, señaló la Asociación Nacional de Prensa.

A continuación, las principales noticias de este martes 6 de enero en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos:

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más