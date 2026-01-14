Lo esencial:

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela confirmó la excarcelación de 14 periodistas.

El Senado de Estados Unidos vota este miércoles una resolución que busca limitar los poderes del presidente Donald Trump en Venezuela.

El Departamento de Estado de EE. UU. declaró que la liberación de ciudadanos de su país por parte de Caracas es "un paso importante en la dirección correcta".

Está prevista una rueda de prensa de la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, en las próximas horas.

Caracas afirma que desde diciembre ha liberado cerca de 400 personas consideradas presos políticos; la ONG Foro Penal señala que desde el anuncio solo han excarcelado 56 personas.

A continuación, las principales noticias de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de Donald Trump sobre el control del país latinoamericano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más