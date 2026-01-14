Marruecos vive el partido contra Nigeria en semifinales de la Copa Africana de Naciones, que se celebra este 14 de enero en Rabat, como una "final adelantada", según el técnico de los 'Leones del Atlas', Walid Regragui.

“Hacía mucho tiempo que Marruecos no alcanzaba las semifinales de la CAN”, aseguró el martes 13 Regragui, en un encuentro con periodistas en la capital magrebí.

Los 'Leones' son, desde el inicio de la Copa, uno de los grandes favoritos de la convocatoria y anticipan que "vamos a jugar contra un equipo fuerte y regular" para "ganar el partido y disputar la final”, según declaraciones del técnico recogidas por medios locales.

“Hemos ido de menos a más desde la fase de grupos", apuntó Regragui, para quien “el último cuadrado de esta edición de la CAN es el más competitivo, con Balones de Oro africanos que se enfrentarán entre sí”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Es la mejor imagen que podemos ofrecer del fútbol africano”, subrayó.

“Estamos preparados mental, física y tácticamente para ganar el partido contra uno de los mejores equipos de África”, destacó por su parte el portero Monir El Kajoui.

Desde las 'Águilas verdes', Víctor Osimhen, delantero del Galatasaray, admitía esta semana que Maruecos parte como favorito por su condición de local, aunque adelantaba que Nigeria saldrá al campo con todas las fuerzas para pelear por la final.

La afición, también protagonista

Marruecos respira fútbol en estos días. Los aficionados africanos se han volcado en los estadios y en las calles y han olvidado por momentos su rivalidad en el campo.

Una de las más populares ha sido la afición senegalesa, que atrajo la atención de medios de todo el mundo por sus llamativas coreografías en las gradas y sus cuerpos pintados con el nombre y la bandera del país.

Los seguidores de Burkina Faso tampoco se han quedado atrás, con su impactante vestimenta, como los de Camerún y Costa de Marfil, que se han presentado con vivos colores y atuendos veraniegos desafiando la ola de frío que ha castigado Marruecos en las últimas semanas.

Vestido con traje azul, el color de la bandera de la República Democrática del Congo, y de pie en los estadios, un aficionado congoleño se ha hecho viral emulando al líder independentista Patrice Lumumba, símbolo de la resistencia frente al colonialismo, asesinado en 1961.

Y ajenos al distanciamiento político entre Argelia y Marruecos, los aficionados de ambos países han cantado y bailado juntos en lugares emblemáticos como la medina de Rabat.

En conjunto, de acuerdo con medios locales, más de 1,1 millones de espectadores han asistido a los partidos de la CAN hasta ahora, un récord en las 35 ediciones del torneo, conseguido, en buena parte, por la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de abrir las puertas a los estadios de forma gratuita transcurridos 20 minutos del inicio del encuentro.

Ocurrió por ejemplo, en el choque entre Camerún y Gabón, en Agadir (al sur del país), que comenzó con una grada casi vacía y terminó con más de 35.000 espectadores.

Una marea roja toma el país

Pero, como país anfitrión, es la afición marroquí la más numerosa y la más activa tanto en Rabat, sede principal de la competencia, como en el resto de ciudades que han acogido la CAN: Tánger, Casablanca, Agadir, Marrakech y Fez.

Las ventas de banderas rojas, sombreros, gafas y hasta capas contra la lluvia se han disparado, mientras en las calles se multiplica la presencia de jóvenes con las camisetas de sus jugadores favoritos, como Achraf Hakimi, del París Saint-Germain, o el madridista Brahim Díaz.

Las "fan-zone" instaladas en espacios públicos de las ciudades se abarrotan de aficionados para disfrutar de cada partido a través de pantallas gigantes. Hasta los aeropuertos tienen áreas para que los pasajeros puedan seguir el torneo mientras esperan la salida de sus vuelos.

Cafés, restaurantes y hoteles se desbordan con hinchas que siguen los encuentros en la televisión.

Miles de personas en todo el país celebraron el pase de la selección a semifinales y se preparan para seguir la fiesta este miércoles si llegan a la final.

Con las entradas agotadas para el choque entre 'Los Leones del Atlas' y las 'Águilas verdes' en la web oficial, portales de venta como Viagogo o Seatpick ofrecen pases a precios que oscilan entre los 320 y los 2900 dólares por un palco, muy lejos del poder adquisitivo del marroquí de a pie, en un país donde el salario mínimo apenas supera los 400 dólares mensuales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más