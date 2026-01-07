Lo esencial:
- EE. UU. está en proceso de capturar otro petrolero vinculado a Venezuela, inicialmente conocido como 'Bella 1′, pero recientemente renombrado como 'Marinera' y registrado bajo bandera rusa.
- Moscú desplegó un submarino y otras embarcaciones para escoltar ese petrolero que por semanas ha intentado evadir una captura por parte de la Guardia Costera de EE. UU.
- Donald Trump aseguró que Venezuela entregará a EE. UU. entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad.
- María Corina Machado ratificó que la oposición está lista para liderar Venezuela, pese a que Trump ha dejado de lado a la oposición venezolana para controlar el país, según lo comunicado hasta el momento.
A continuación, las principales noticias de Venezuela este miércoles 7 de enero, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de EE. UU.:
