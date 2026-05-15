La delegación de Beirut viajó a Washington con un propósito en mente: conseguir un alto el fuego real, que no sea vulnerado a diario como el que rige actualmente, según explicó a la agencia de noticias Reuters un alto funcionario libanés en el preámbulo del tercer encuentro entre Israel y Líbano.

Las dos partes buscan una solución a la nueva escalada del conflicto desatada a principios de marzo, como otro frente de la guerra en Medio Oriente con epicentro en Irán.

Las expectativas de la Administración de Benjamin Netanyahu fueron resumidas por un portavoz del Gobierno que aseguró que las conversaciones se producen con el objetivo de desarmar a Hezbolá y alcanzar un acuerdo de paz, a menos de cuatro días para que expire el alto el fuego declarado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. confirmó que la reunión comenzó alrededor de las 9:00, hora del este de Estados Unidos. Ambos países ampliaron sus delegaciones para el encuentro, después de que las dos partes estuvieran representadas por sus embajadores en Washington en las dos reuniones previas.

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La delegación libanesa cuenta con el enviado especial de la Presidencia, Simon Karam, mientras que Israel envió al asesor adjunto de seguridad nacional, Yossi Draznin, acompañado de altos representantes militares, según informó un funcionario del Departamento de Estado.

Estados Unidos, que ejerce como mediador, está representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham, el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa.

La última reunión entre ambas partes sucedió en la Oficina Oval a finales de abril. Trump, en calidad de anfitrión, declaró que esperaba recibir al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Líbano, Joseph Aoun, en un futuro próximo, y que veía "una gran posibilidad" de que ambos países alcanzaran un acuerdo de paz este año. Fue en ese encuentro cuando se anunció una prórroga de tres semanas del cese de las hostilidades, el pasado 16 de abril.

Pero la tregua no ha silenciado la guerra en Líbano, aunque limitó la ofensiva israelí en gran medida al sur del país, sin que eso implique que la población de ciudades como Beirut pueda considerarse a salvo.

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Hezbolá se rehúsa al desarme

El líder de Hezbolá, Naim Kassem, pidió el martes al gobierno libanés en una carta que se retire de las conversaciones directas con Israel, a las que define como "concesiones".

El líder de la milicia chíi destacó que cualquier decisión sobre las armas de Hezbolá supone un asunto interno que no debe entrar en el temario de las conversaciones con Israel, pese a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el desarme sería una exigencia fundamental en las conversaciones de paz.

El Gobierno libanés también ha exigido el desarme del grupo islamista tras el estallido de la última ronda de combates a principios de marzo, calificando de ilegales todas sus actividades militares. No obstante, Beirut se ha mostrado ineficaz para desmantelar a la milicia en su territorio.

Las fuerzas israelíes lanzan bengalas, vistas desde Marjayoun, Líbano, el 14 de mayo de 2026.

Kassem abogó en su escrito por un diálogo indirecto, es decir, a través de otro país mediador, como ocurrió en noviembre de 2024, cuando Israel y Líbano pactaron un alto el fuego con la ayuda del gobierno estadounidense de Joe Biden.

Como prueba de su rechazo a los acercamientos en Washington, Hezbolá afirmó haber lanzado 17 ataques contra tropas israelíes en el sur del país el miércoles.

Los resultados de los acercamientos entre Israel y Líbano tendrán consecuencias en toda la región, asediada por la guerra que comenzó el 28 de febrero con el ataque de EE. UU. e Israel a Teherán y la respuesta de la República Islámica en varios países circundantes.

Irán ha destacado que el fin de la guerra en Líbano, desencadenada por Hezbolá al abrir fuego en apoyo de Teherán, es una de sus exigencias para alcanzar un acuerdo sobre el conflicto en general, en medio de las conversaciones que mantiene con la Casa Blanca.

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Israel reporta tres heridos por un dron de Hezbolá; aumentan las muertes en Líbano

Tres ciudadanos israelíes resultaron heridos este jueves, dos de ellos de gravedad, por la explosión de un dron de Hezbolá en territorio israelí, reportaron el ejército de ese país y los hospitales a donde fueron llevadas las víctimas.

Se trata del primer caso de civiles heridos por proyectiles de Hezbolá desde el alto el fuego, que coincide con la reanudación de los diálogos de paz, según informes del servicio de rescate israelí Magen David Adom.

Hezbolá también lanzó varios drones contra el norte de Israel el martes, según el ejército israelí, que afirmó haber interceptado varios drones antes de que cruzaran la frontera, pero algunos explosivos detonaron en territorio israelí, cerca de la frontera, sin que se registraran heridos.

Entretanto, en el territorio libanés, casi a diario se registran víctimas mortales, incluidos niños, por los ataques israelíes, pese a la tregua.

Ejemplo de ello, el miércoles 13 de mayo, 22 libaneses murieron, entre ellos ocho niños, por ataques de Israel, incluida una embestida contra siete vehículos en la carretera principal del sur de la capital, según denunció el Ministerio de Salud libanés.

En la misma jornada, la cartera informó que 2.896 personas en Líbano han muerto y 8.824 han resultado heridas desde que inició la nueva escalada, el pasado 2 de marzo, incluidas 587 mujeres.

Atrapado en el fuego cruzado entre Israel y Hezbolá, Líbano ha clamado desde el inicio del conflicto por el cese de las hostilidades, la retirada israelí del Líbano, el despliegue de tropas libanesas al sur del río Litani, la liberación de los prisioneros libaneses en Israel y el regreso de más de 31.400 familias forzosamente desplazadas desde el 2 de marzo, según la estimación de la Unidad de Gestión de Desastres del Gobierno.

Entre el pasado viernes 8 de mayo y el lunes 11, la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) detectó 1.296 proyectiles atribuidos al Ejército de Israel y 64 trayectorias de proyectiles atribuidas a Hezbolá.

La Organización de Naciones Unidas acusó a Hezbolá de ataques con drones cerca de sus fuerzas de paz en el sur del Líbano. El secretario general de la ONU, António Guterres, envió un mensaje a ambas partes el miércoles para que respeten el alto el fuego y detengan todos los ataques, declaró el portavoz adjunto Farhan Haq.

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Con Reuters, AP, EFE y medios locales

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