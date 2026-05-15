Didier Deschamps ha dado a conocer la lista de los 26 jugadores que partirán en junio en busca de su tercer título mundial, tras los de 1998 y 2018. En esta lista figuran algunas —pequeñas— sorpresas, como Maxime Lacroix y Jean-Philippe Mateta, así como el portero del Lens Robin Risser, que nunca había sido convocado hasta ahora.

Estos son 26 jugadores seleccionados:

Porteros: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Defensas: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Théo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano.

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Centrocampistas: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery.

Delanteros: Maghnès Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé (cap.), Michael Olise, Marcus Thuram.

Lacroix y Mateta, preferidos a Camavinga y Kolo Muani

Didier Deschamps podrá contar con una lista que incluye nueve defensas, cinco centrocampistas y nueve delanteros, además de los tres porteros: el titular Mike Maignan (AC Milan), el suplente Brice Samba (Stade Rennais) y Robin Risser (RC Lens) como tercer portero.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎 Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Este último, recién elegido mejor portero de la Ligue 1, competía con Lucas Chevalier (PSG) y Alphonse Areola (West Ham United), ambos suplentes en sus clubes, pero el guardameta del RC Lens finalmente se ha ganado su billete para el Mundial y descubrirá el nivel internacional este verano.

En la delantera, el seleccionador tendrá de dónde elegir con el Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé (PSG), el extremo del Bayern de Múnich Michael Olise o incluso su capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), recién recuperado de su lesión en los isquiotibiales.

Cabe destacar que el delantero del club inglés Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, ha sido elegido por delante de Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur), que figuraba en la lista para el último Mundial de Qatar.

Otra sorpresa a medias es la convocatoria de Maxence Lacroix, también jugador del Crystal Palace, que se ha beneficiado de sus buenas actuaciones durante la última gira por Estados Unidos en marzo con los 'Bleus'. Por su parte, Eduardo Camavinga (Real Madrid) se queda fuera.

Eduardo Camavinga gesticula durante un pase del partido amistoso que la selección de Francia disputó contra su similar de Canadá en Burdeos el 9 de junio de 2024. Camavinga ha quedado excluido de la convocatoria mundialista de Didier Deschamps.

La última de Deschamps

Es la última vez que el seleccionador de 57 años ha dado a conocer los nombres de los afortunados en el telediario de las 20:00 h de TF1, socio de la selección francesa.

De hecho, dejará su cargo al término del Mundial de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Antes de partir hacia su base de entrenamiento en Boston, en la costa este de Estados Unidos, la selección francesa disputará dos partidos amistosos contra Costa de Marfil (el 4 de junio en Nantes) e Irlanda del Norte (el 8 de junio en Lille).

Según el reglamento de la FIFA, Didier Deschamps tendrá, en cualquier caso, la posibilidad de sustituir a un jugador en caso de lesión hasta 24 horas antes del debut de los 'Bleus' el 16 de junio contra Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

Adaptado de su versión original en francés

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