Cannes no ha sido solo glamour y grandes estrellas desde que abrió su edición de 2026 el 12 de mayo. Ha brillado Vin Diesel con un atuendo de lentejuelas para presentar la décima película de la mítica saga de 'Rápido y Furioso' y celebrar 25 años de motores rugientes, o Guillermo del Toro recordando su ovación récord de 2006 por ‘El Laberinto del Fauno’, pero también ha habido lugar para la reflexión y las miradas más íntimas.

Diesel y sus coestrellas Jordana Brewster y Michelle Rodríguez representaron a la épica franquicia, junto a la modelo Meadow Rain Walker, hija del fallecido protagonista de la saga Paul Walker, que perdió la vida en un accidente automovilístico en 2013.

Brewster y Rodríguez estuvieron en el elenco original, el de 2001, y la saga ha sobrevivido con tanto vigor que Diesel aprovechó su paso por Cannes no solo para promocionar la secuela ‘Fast Forever’, que se estrena en 2028, sino para anunciar cuatro series originales de televisión basadas en la franquicia.

Family, always. Vin Diesel pays tribute to Paul Walker at the 25th anniversary screening of The Fast and the Furious. #Cannes2026 pic.twitter.com/bpUp8Bse53 ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. — Universal Pictures UK (@universaluk) May 14, 2026

Diesel no dejó pasar la oportunidad de presumir del elogio del director Thierry Frémaux, director del festival y del Instituto Lumière: “Que usted, director del festival de cine más prestigioso del mundo, donde todos los artistas del mundo desean ser reconocidos y homenajeados, califique de clásico la película que hicimos hace 25 años, ¿qué tan profundo es eso?”.

Otro filme de culto fue recordado en esta edición, el ‘Laberinto del Fauno’, del mexicano Guillermo del Toro, que no logró la Palma de Oro cuando se presentó a concurso en 2006, pero sí ganó una ovación de pie 22 minutos, la más larga de la historia, luego de su proyección.

La cinta sobre el mundo de fantasía que se crea una niña sometida a la crueldad de su padrastro en la España de la Guerra Civil regresa en la sección de Clásicos de Cannes. Lo hace remasterizada y anunciando además una proyección en 3D en cines para finales de año.

Elijah Wood, a la izquierda, entrega al director Peter Jackson la Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de apertura del 79º Festival Internacional de Cine de Cannes. 12 de mayo de 2026.

Volvió también otro mito de las sagas, Peter Jackson, el director de las trilogías de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El Hobbit’, sobre el universo de J.R.R. Tolkien, para recibir la Palma de Oro honorífica de manos de Elijah Wood, ‘Frodo’, por su prolífica carrera.

Estrenada hace 25 años, la mítica secuencia ganó 17 premios Oscar y generó 3.000 millones de dólares en ingresos, pero también cambió destinos personales, como destacó Wood en su discurso: "No soy la única persona cuya vida ha cambiado por Peter Jackson".

La contención como norma

La edición de 2026 tuvo pocos pronunciamientos políticos, a diferencia de la anterior, que Robert De Niro aprovechó para estimular protestas contra el presidente Donald Trump.

Esta vez otra actriz estadounidense, Jane Fonda, fue una de las pocas excepciones al sostener su activismo contra el magnate republicano.

"Creo en el poder de las voces, voces en la pantalla, voces fuera de la pantalla y, sin duda, voces en la calle, especialmente ahora. Celebremos la audacia, la libertad y el feroz acto de la creación", proclamó, en medio de aplausos.

El otro comprometido de la gala fue el actor y realizador mexicano Diego Luna, que presentó su drama sobre identidad y familia ‘Ceniza en la boca’ con una revisión del fenómeno de la migración.

"Las políticas migratorias de Donald Trump y la violencia y la narrativa de odio han hecho que América Latina mire a Europa", señaló el actor, quien consideró "muy pertinente" hablar de lo que está pasando. "Yo sí creo en eso y lo voy a seguir haciendo, sin duda”.

"Nadie deja su lugar de origen si no es porque no hay otra opción”, reflexionó. “Y esta película de lo que habla es de los que se van, pero también habla de los que reciben".

En concurso está también el iraní Asghar Farhadi, ganador del Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín por ‘Una Separación’ en 2011 y del Oscar en 2016 por ‘El Viajero’, aunque en esa ocasión boicoteó los premios de la Academia en protesta por el veto islámico de la primera presidencia de Donald Trump.

Esta vez Farhadi presenta ‘Cuentos Paralelos’, un drama de enredos sobre la reclusión, la desconfianza y la impostura, su primera producción desde que abandonó su país tras las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini en manos de la policía de la moral.

Un mercado movido

Unos 16.000 participantes de la industria cinematográfica toman parte del mercado paralelo al Festival de Cannes, una cifra récord para agentes de venta y compradores que intentan quedarse con los derechos de distribución de las producciones, animados por los buenos resultados de la taquilla en 2025.

Esta vez buena parte de ese mercado se ha movido en torno a las pequeñas realizaciones y no las grandes producciones de Hollywood, con la meta de atraer a la Generación Z y el público joven en general con una oferta alternativa.

La tendencia se ha visto impulsada por resultados como el éxito de títulos independientes como ‘Valor Sentimental’, una película de bajo presupuesto con grandes ambiciones artísticas que terminó segunda en el Festival de 2025.

También ha atraído las miradas ‘El Abandono’, que se estrenó en cines el 13 de mayo al mismo tiempo que se presenta en la categoría Fuera de Competición de Cannes, que retrata los últimos 11 días en la vida del profesor de historia Samuel Paty, decapitado en 2020 en un acto de violencia yihadista que sacudió a Francia.

Inteligencia artificial: en el ojo del huracán

El cine sabe el desafío que tiene por delante con el auge de la inteligencia artificial y el Festival de Cannes ha sido un foro para discutir la influencia de las nuevas tecnologías en la industria, pero también en el discurso.

La actriz estadounidense Demi Moore, que forma parte del jurado que entregará la Palma de Oro, hizo un llamado para que el cine encuentre formas de protegerse de la IA al mismo tiempo que trabaja con ella como recurso, en lugar de enfrascarse en lo que llamó una “batalla perdida” con la tendencia.

"La IA está aquí. Y luchar contra ello es, en cierto sentido, luchar algo que es una batalla que perderemos. Así que encontrar formas de trabajar con ella es un camino más valioso", afirmó la actriz, que vive un segundo aire en su larga carrera desde el estreno en Cannes de la película de horror ‘La Sustancia’, que le supuso una nominación al Oscar el año pasado.

El cineasta japonés Koji Fukada le dio otra mirada al fenómeno, al advertir sobre los riesgos para el proceso creativo que supone la IA.

"Cuando se utiliza IA para crear una obra de arte o producir un video, efectivamente se salta el proceso y se va directamente al resultado y, al hacerlo, nosotros, que deberíamos ser los que nos expresamos, perdemos de vista el proceso en el que debemos aumentar nuestra comprensión del mundo", reflexionó el director de ‘Nagi Notes’, una de las 22 producciones que compiten por el Premio Principal.

La cinta ganadora de la Palma de Oro se conocerá el 23 de mayo, al cabo de 12 días de la cumbre francesa del séptimo arte.

Con Reuters y EFE

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