Rusia lanzó desde la medianoche al menos 800 drones de largo alcance en distintas oleadas, apuntando principalmente a las regiones del oeste de Ucrania. El ataque dejó al menos seis muertos y decenas de heridos, entre ellos niños, informaron las autoridades ucranianas.

Los ataques impactaron contra infraestructuras residenciales y civiles en alrededor de 20 regiones distintas, entre ellas Dnipró, Járkiv, Odessa y Poltava, según confirmó el mandatario.

Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 710 drones lanzados entre las 8.00 y las 18.30, hora local. Los restos de los que no pudieron ser interceptados cayeron en al menos 26 puntos del territorio nacional. Al caer la tarde, el ataque continuaba: varios drones sobrevolaban aún el país.

"Rusia intenta claramente desestabilizar el contexto geopolítico y atraer atención hacia su maldad a costa de las vidas y las infraestructuras ucranianas" ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió que el Ejército ruso podría sumar misiles durante el día, algo que la inteligencia militar de Kiev (GUR) ya había anticipado.

Rusia suele concentrar sus ataques de largo alcance en la madrugada, pero en las últimas semanas ha incorporado lanzamientos masivos también durante el día.

Zelenski vinculó el momento del ataque—al que calificó como "uno de los más masivos" en un solo día desde el inicio de la guerra— con la visita del mandatario estadounidense, Donald Trump, a China.

"En este momento geopolítico complicado, Rusia intenta claramente desestabilizar el contexto geopolítico y atraer atención hacia su maldad a costa de las vidas y las infraestructuras ucranianas", sostuvo el presidente ucraniano.

El jefe de Estado recalcó que "es importante rechazar cada ataque con firmeza", al tiempo que llamó a la comunidad internacional a "apoyar a Ucrania y no guardar silencio sobre la guerra de Rusia" cada vez que el conflicto "desaparece de los titulares".

"Eso anima a Rusia a actuar con aún más brutalidad", precisó.

Bomberos trabajan en el lugar de un jardín de infancia dañado durante un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, 12 de mayo de 2026.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó que Ucrania necesita reforzar sus capacidades de defensa antiaérea, por lo que ha insistido en que los equipos diplomáticos de Kiev apliquen "lo más rápido posible los acuerdos alcanzados a nivel de líderes".

"Solo una acción conjunta y firme puede garantizarlo", señaló sobre la ayuda militar internacional a Kiev ante la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.

Asimismo, Zelenski sostuvo que el "objetivo evidente" de Moscú es agotar las reservas de munición de defensa aérea ucraniana y reclamó más presión internacional sobre el Kremlin para obligarlo a poner fin a la guerra.

Leer tambiénEl Danubio rumano vive bajo la sombra de los drones rusos

Ucrania ataca instalaciones energéticas rusas tras el fin del alto el fuego

En paralelo, Ucrania reanudó este miércoles 13 de mayo los ataques con drones contra refinerías de petróleo y puertos rusos, luego de que expirara la tregua de tres días mediada por Donald Trump.

Estos ataques forman parte de una estrategia sostenida para mermar los ingresos energéticos de Moscú y debilitar su capacidad militar.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que durante la noche fueron interceptados y destruidos 286 drones ucranianos sobre territorio ruso.

En la región meridional de Krasnodar, fragmentos de drones cayeron cerca de una instalación industrial y causaron un incendio en Volna, localidad donde se encuentran las terminales de productos petrolíferos y otras instalaciones del puerto de Tamán.

Otro asalto generó un incendio en una planta de procesamiento de gas en la región sureña de Astracán.

"Todas las aeronaves enemigas fueron derribadas o neutralizadas por sistemas de guerra electrónica (…) Los restos provocaron un incendio", escribió en Telegram Igor Babushkin, gobernador local.

Babushkin aclaró que no hubo víctimas y que se esperaba controlar el fuego en pocas horas. La planta se ubica cerca del mar Caspio, a unos 1.675 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Leer tambiénDesfile del 9 de mayo a media marcha: ¿por qué Putin ha bajado el listón?

Con Reuters y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más