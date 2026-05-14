Una pasajera del crucero MV Hondius, foco del letal brote de hantavirus, que fue hospitalizada en Francia, ha tenido que ser asistida con un pulmón artificial, informó el doctor Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat de París.

La paciente presentó deficiencias pulmonares y cardíacas por el contagio, lo que ha obligado a los sanitarios a usar un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, oxigenándolo y devolviéndolo al cuerpo. Esta maniobra para aliviar la presión de los órganos fue descrita por Lescure como "la etapa final de los cuidados paliativos".

La OMS ha confirmado nueve diagnósticos y dos casos sospechosos —uno que falleció antes de someterse a la prueba y otra en Tristan da Cunha, una remota isla del Atlántico Sur donde no había pruebas disponibles—. Todos son pasajeros o miembros de la tripulación del crucero.

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El úlitmo caso confirmado fue el de un pasajero español que dio positivo por hantavirus tras ser evacuado del barco, y quien ha permanecido en cuarentena en un hospital militar de Madrid con síntomas, pero estable, según informó el martes el Ministerio de Sanidad español.

Los otros 13 cruceristas españoles evacuados del Hondius permanecen sin síntomas y han dado negativo a las pruebas PCR.

Asimismo, cuatro italianos puestos en observación tras compartir avión con uno de los infectados han dado negativo a las pruebas de hantavirus, afirmó el Ministerio de Sanidad italiano este miércoles.

Diez británicos residentes en las islas de Santa Elena y Ascensión, en el Atlántico, que tuvieron contacto con pasajeros del crucero, serán trasladados al Reino Unido para completar la cuarentena por hantavirus, reportó la Agencia de Seguridad Sanitaria del país (UKHSA).

Con un confinamiento de semanas por delante, algunos han decidido ver la situación con optimismo, como el creador de contenido Jake Rosmarin, uno de los 18 estadounidenses que se encuentran bajo observación en centros sanitarios especializados en enfermedades infecciosas.

Su habitación se parece más a una pequeña suite de hotel, dotada de armario, TV inteligente, baño, nevera pequeña, cama, silla y bicicleta estática, según se aprecia en un video que compartó en redes sociales. Tiene ventanas, pero mantiene las persianas bajadas para evitar miradas indiscretas, apuntó.

"Creo que, por ahora, mi plan es ir día a día, y eso es lo mejor que puedo hacer", señaló el hombre de 30 años.

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Sin mutaciones ni alto riesgo, según la ECDC

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en su llamado a la tranquilidad al afirmar que, "por el momento, no hay indicios de que estemos presenciando el inicio de un brote mayor", aunque no descartó que "veamos más casos en las próximas semanas", dado el largo periodo de incubación del hantavirus —de hasta 42 días—.

Otro reporte de tranquilidad llegó desde el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que aseguró este miércoles que "no hay ningún motivo" para pensar que exista una mutación en el hantavirus que lo haga más peligroso.

"Lo que vemos desde el punto de vista epidemiológico y macrobiológico sugiere que está actuando del modo que normalmente hace", explicó en una rueda de prensa en Estocolmo Andreas Hoefer, experto del ECDC, quien detalló que el genoma del virus ha sido completamente secuenciado.

En la misma comparecencia, Ettore Severi, responsable de emergencias del ECDC, relató que la hipótesis actual es que el primer caso se produjo probablemente durante un viaje por Argentina, semanas antes de embarcar en el Hondius, y que luego esa persona contagió al resto.

"La información que tenemos es que la transmisión siguió el patrón de que hubo contacto estrecho entre esas personas", manifestó. En esa misma línea, la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, agregó que la transmisión de virus "necesita un tiempo prolongado de exposición o un contacto muy intenso".

Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), subrayó a France 24 que el hantavirus es un patógeno muy conocido, del que se reportan hasta "200 casos cada año". "El 40% de los contagios son leves o moderados y el 60% son casos graves con una proporción importante que puede fallecer".

Tres de los casi 150 pasajeros del barco fallecieron en un brote que se confirmó a principios de mayo mientras la embarcación se encontraba en el Atlántico. Se trata del primer caso a bordo de un crucero.

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Europa se mantiene alerta

Aunque el brote de hantavirus se mantiene controlado, Europa no quiere bajar la guardia. La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, afirmó en una comparecencia ante la Asamblea Nacional que Francia, Reino Unido y España van a "transmitir un mensaje de precaución" ante el hantavirus durante una reunión que mantendrán con varios líderes europeos este miércoles a las 16:30 (hora local).

Unas 22 personas en Francia, incluidos niños, que mantuvieron contacto con la pasajera neerlandesa fallecida se encuentran hospitalizadas en distintas ciudades del país, a la espera de conocer este miércoles los resultados de sus pruebas PCR. Rist defendió esta medida como una maniobra de "precaución", al tiempo que subrayó que es "clave" interrumpir posibles cadenas de transmisión mediante cuarentenas estrictas.

Este llamado a cortar cualquier ruta de escape del virus también fue aplicado en Países Bajos, donde 12 empleados de un hospital en el que está ingresado un pasajero del Hondius con hantavirus deberán guardar cuarentena durante seis semanas tras haber manipulado de forma inadecuada fluidos corporales, según informó el lunes por la noche el Centro Médico Universitario Radboud de la ciudad oriental de Nijmegen.

El crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, recibe suministros en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en el archipiélago español de las Islas Canarias, el 11 de mayo de 2026.

Aunque el centro sanitario considera que "el riesgo de infección es bajo", exigió a la docena de empleados que se sometieran a cuarentena preventiva como "medida de precaución", tras considerar que la sangre y la orina del paciente deberían haberse tratado con "un procedimiento más estricto".

Entretanto, el Hondius navega hacia el puerto neerlandés de Rotterdam, a donde se espera que llegue entre el 17 y 18 de mayo, con 25 tripulantes, dos trabajadores sanitarios y el cuerpo de uno de los pasajeros fallecidos a bordo. Ninguno presenta síntomas, informó el martes Oceanwide Expeditions en un comunicado, en el que explicó que el navío será sometido a un exhaustivo proceso de limpieza y desinfección.

El MV Hondius, con bandera de Países Bajos, figura en la página web de Oceanwide Expeditions con un viaje programado para finales de mayo hacia al Ártico para realizar una serie de travesías durante el verano. La compañía comunicó a la agencia de noticias AP el miércoles que esperaba "a finales de esta semana tener claridad sobre si el buque zarpará y cuál será el calendario de navegación".

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Con AP, EFE y medios locales

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