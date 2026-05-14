Los jugadores de Irán, vestidos con ropa deportiva roja y negra, se presentaron en un escenario ubicado en la céntrica plaza Enghelab, donde una multitud los vitoreó, según los videos difundidos por la televisión estatal.

El seleccionador Amir Ghalenoei y el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, también participaron en el acto.

"Los jugadores de la selección nacional en el Mundial representarán al pueblo, a los combatientes del país, al líder (el líder supremo Mojtaba Jamenei) y al país", dijo Taj en un discurso.

"Nuestra selección nacional es la selección de fútbol de tiempos de guerra", afirmó Taj y agregó que el equipo será un "pilar de autoridad y resistencia".

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Los jugadores de la selección nacional de fútbol de Irán suben al escenario mientras son recibidos por una multitud durante una reunión progubernamental antes de su partida hacia entrenamientos y partidos amistosos en Turquía antes del Mundial. Teherán, 13 de mayo de 2026.

La gente en la ceremonia ondeaba banderas y entonaba cánticos y consignas. Algunos asistentes sostenían pancartas y fotos del difunto líder supremo Alí Jamenei, asesinado durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero que desencadenaron la guerra en Medio Oriente.

"Por la sangre de los mártires, canten el himno nacional con firmeza y sin vacilar", decía una pancarta.

Irán, que tendrá su base en Tucson, Arizona, durante el Mundial 2026, se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el Grupo G.

La selección iraní iniciará su participación frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio y luego se enfrentará a Bélgica el 21 de junio también en Los Ángeles y a Egipto, el 27 de junio en Seattle.

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