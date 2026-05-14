Lo esencial:
- Irán denunció un ataque de Kuwait contra una de sus embarcaciones en el golfo Pérsico y asegura que cuatro de sus ciudadanos fueron detenidos.
- Al menos 12 personas, incluidos dos niños, fueron asesinados por Israel en ataques aéreos contra una autopista al sur de Beirut, Líbano.
- Donald Trump llegó a China donde abordará múltiples asuntos con el presidente Xi Jinping, incluida la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, ahora bajo un débil alto el fuego.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este miércoles 13 de mayo, en medio de las frágiles treguas en Irán y Líbano:
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