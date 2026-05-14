Lo esencial:

Irán denunció un ataque de Kuwait contra una de sus embarcaciones en el golfo Pérsico y asegura que cuatro de sus ciudadanos fueron detenidos.

Al menos 12 personas, incluidos dos niños, fueron asesinados por Israel en ataques aéreos contra una autopista al sur de Beirut, Líbano.

Donald Trump llegó a China donde abordará múltiples asuntos con el presidente Xi Jinping, incluida la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, ahora bajo un débil alto el fuego.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este miércoles 13 de mayo, en medio de las frágiles treguas en Irán y Líbano:

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