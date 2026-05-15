Se acerca el fin de la incertidumbre electoral en Perú. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del país suramericano anunció este jueves que el próximo domingo 17 de mayo se conocerán finalmente los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

En un pronunciamiento junto al jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el presidente del JNE, Roberto Burneo, dijo que "se pasará a proclamar las fórmulas presidenciales que pasarán a la segunda vuelta el domingo 17, en horas de la mañana".

De esta manera, la proclamación de los resultados de la primera vuelta llegará más de un mes después de la votación del pasado 12 de abril.

Burneo afirmó que el proceso electoral sigue en curso y reconoció el esfuerzo de los sesenta Jurados Electorales Especiales (JEE) dado que, "por primera vez, se está realizando el recuento de voto" en un proceso electoral de Perú, en forma "pública y transparente".

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"Entendemos la expectativa y preocupación que existe en la ciudadanía, por eso estamos actuando con absoluta transparencia", remarcó Burneo.

"El JNE está trabajando sin pausa para dar cumplimiento a cada una de las etapas del proceso electoral", expresó el presidente de la máxima entidad electoral, quien remarcó el compromiso "inquebrantable" del máximo tribunal electoral de que "la voluntad de las urnas se respete".

Con el escrutinio al 99,98%, la candidata derechista Keiko Fujimori lidera con el 17,17% de los votos válidos, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez con el 12,03%. Ambos se perfilan como los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta de junio.

En tercer lugar, con unos 20.000 votos menos que Sánchez, queda el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,98%.

El pleno del JNE informó, en un pronunciamiento leído por una portavoz, que estaban pendientes las proclamaciones de resultados de 13 jurados descentralizados, los cuales tendrán hasta el sábado 16 para terminar con esa etapa.

Según el organismo, las actas de votación con observaciones fueron resueltas, se realizaron los recuentos correspondientes y las apelaciones quedaron saldadas. Con eso, los Jurados Electorales Especiales (JEE) devolvieron las actas para incorporar esa información al cómputo final.

Asimismo, el JNE ha acordado que, en el caso de la instalación de las mesas de votación en el exterior, con miras a la segunda vuelta, se pueda realizar con miembros de otras mesas de sufragio, y en el caso de abandono de cargo durante el escrutinio, sean los cónsules quienes asuman esa responsabilidad y firmen las actas de votación.

El proceso electoral de los pasados 12 y 13 de abril sufrió demoras de varias horas en el inicio de la votación, especialmente en Lima y en Estados Unidos, que provocaron denuncias de un presunto fraude por parte del candidato ultraconservador López Aliaga, quien reclamó una auditoría antes de proceder con la proclamación de los resultados finales.

Al respecto, la misión electoral de la Unión Europea ha indicado que no existen pruebas de fraude en Perú.

De acuerdo a la ley peruana, quien salga elegido asumirá el poder por cinco años el 28 de julio de 2026.

Con EFE y AP

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