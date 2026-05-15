Cuba se ve golpeada por mayores cortes de electricidad este jueves 14 de mayo, al tiempo que el Gobierno de la isla anunció que las reservas de petróleo se habían agotado y estallaron protestas inusuales en las afueras de la capital, La Habana.

El este de Cuba quedó sumido en el último apagón eléctrico que afecta al país, mientras varias decenas de personas protestaron el miércoles contra los cortes de luz en San Miguel del Padrón, a las afueras de La Habana.

Las reservas de petróleo enviadas por Rusia ya se han "agotado", declaró el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, a la televisión estatal.

"El impacto del bloqueo nos está causando un daño considerable, porque todavía no estamos recibiendo combustible", precisó.

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"El calor sigue aumentando y el impacto del bloqueo nos está causando un daño considerable porque todavía no estamos recibiendo combustible", añadió.

Una mujer camina frente a una barricada levantada por residentes que protestan contra los prolongados apagones en La Habana, Cuba, el miércoles 13 de mayo de 2026. © AP – Ramon Espinosa

Un residente de San Miguel del Padrón, un barrio en las afueras de La Habana, contó que la gente protestó contra los cortes de electricidad golpeando cacerolas el miércoles 13 de mayo por la noche.

Varias otras pequeñas protestas similares se llevaron a cabo en barrios de toda la capital para expresar el malestar generalizado, según testimonios recopilados por la agencia AFP.

"¡Enciendan las luces!", gritaron residentes en Playa, un distrito en el oeste de la capital.

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Las autoridades de la isla señalaron que estudian la oferta.

"Estamos dispuestos a escuchar los detalles de la propuesta y cómo se implementaría", aseguró el principal diplomático cubano, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, culpó el miércoles a lo que llamó "bloqueo energético genocida" impuesto por Estados Unidos de la grave escasez de energía que sufre Cuba.

Datos recopilados por la agencia de noticias AFP mostraron apagones prolongados y cifras récord de déficit de generación eléctrica en los últimos días: el 65% del territorio cubano sufrió apagones simultáneos el martes.

"Este dramático deterioro tiene una sola causa: el bloqueo energético genocida al que Estados Unidos somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos suministre combustible", indicó Díaz-Canel.

La crisis energética de la isla se agravó el pasado enero, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero a la isla de 9,6 millones de habitantes tras la captura de Nicolás Maduro, hasta entonces presidente de Venezuela, país que por años fue el mayor proveedor de combustible del territorio cubano. Desde entonces, solo un buque cisterna ruso ha llegado a Cuba, que se encuentra inmersa en un estancamiento económico y escasez de suministros.

Los cortes de más de 19 horas al día han golpeado La Habana, mientras que en varias provincias los apagones duran días enteros.

La generación de electricidad en Cuba se sustenta en una red de ocho envejecidas plantas termoeléctricas —algunas en funcionamiento desde hace más de 40 años— que sufren averías frecuentes o deben apagarse por ciclos de mantenimiento. Los cubanos han soportado siete apagones nacionales desde 2024 y los precios del combustible se han disparado.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha especulado con que Cuba podría ser "la próxima"–en referencia a la situación actual en Irán–y que Estados Unidos podría tomar el control de la isla.

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Con AFP

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

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