Lo que parecía una operación sellada para la compra de aviones de combate estadounidenses se convirtió en el germen de la más reciente crisis política en Perú.

Los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, presentaron este miércoles 22 de abril sus renuncias, en repudio a la aparente postergación de la compra de 24 aeronaves F-16 de origen estadounidense, ordenada por el presidente encargado José María Balcázar.

Para el mandatario interino, corresponde que el futuro gobierno –que asumirá en julio próximo– "conozca las negociaciones" y resuelva la operación, que se estima por un valor de 3.500 millones de dólares.

Sin embargo, una hora después del mensaje de Balcázar, el presidente del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció que el Ministerio de Economía "está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú".

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En la misma línea, el primer ministro Luis Arroyo también aseguró que Perú "viene cumpliendo" con el cronograma estipulado –que disponía realizar un primer desembolso de 2.000 millones de dólares este miércoles– para continuar con la compra de los aviones.

"Es importante contar con equipamiento nuevo y fortalecer nuestras Fuerzas Armadas", sostuvo en un comunicado.

Como Rospigliosi, Hugo de Zela también señaló que los documentos de la compra habían sido rubricados el lunes pasado y acusó a Balcázar de decir "una mentira flagrante" en diversas entrevistas que ha brindado desde el viernes "diciendo que no se han firmado".

En diálogo con el medio local 'RPP', el ahora excanciller aseguró: "La decisión política adoptada por Balcázar pone en peligro la credibilidad del país y hace que nos convirtamos en uno con el cual no se puede confiar en un proceso de negociación".

Por su lado, en su carta de renuncia, Díaz justificó su salida porque "se ha tomado una decisión estratégica en materia de seguridad nacional" con la que discrepa "fundamentalmente".

Si bien evitó confirmar si el contrato fue firmado el pasado lunes, Balcázar aseveró: "Nadie puede decir que he mentido" y defendió que su gobierno se mantiene "firme en respetar todos los acuerdos que hayan tenido las fuerzas armadas para hacer las negociaciones", pero que "esos contratos se respeten por el nuevo gobierno".

Una compra heredada de la gestión Jerí

La compra de aviones de combate a la firma estadounidense Lockheed Martin fue aprobada en febrero, bajo el gobierno del presidente depuesto José Jerí, gracias a un presupuesto contemplado en las leyes de endeudamiento para los años 2025 y 2026.

Según aseguró al medio 'RPP' el ahora exministro de Defensa, Carlos Díaz, Balcázar firmó en marzo el decreto clave para aprobar la financiación de la operación, para la cual ahora el presidente interino considera necesario "actuar con prudencia" porque representa un gasto considerable para las cuentas públicas.

Aunque asegura no haber intervenido en las negociaciones, el mandatario peruano afirmó: "Esa deuda y compromiso de endeudamiento, que viene del Parlamento, no quiere decir que no podamos tener una idea de cómo renegociar un contrato determinado por la Fuerza Aérea" y que sea una "compra secreta".

Precisamente, Rospigliosi indicó que el Congreso ya había aprobado los créditos necesarios para financiar la adquisición y advirtió que un incumplimiento con los pagos establecidos podría llevar a que Perú enfrente penalidades contractuales, pierda la opción de compra y vea postergado por años su plan de modernizar las unidades de su Fuerza Aérea.

José Balcázar sale del edificio Faustino Sánchez Carrión después de ser elegido presidente interino, luego de una sesión de legisladores peruanos para elegir a un nuevo líder del Congreso para asumir la Presidencia de Perú, después de que derrocaron al presidente José Jeri por un escándalo que involucra reuniones no reveladas con un empresario chino.

Para el líder fujimorista en el Legislativo, Balcázar se planteó no apoyar la compra por "presiones de grupos comunistas e izquierdistas".

Con la aparente compra en marcha, más allá de las disputas y renuncias, Perú apunta a renovar su anticuada flota de aviones de combate Mirage 2000 y MiG-29, adquiridos en las décadas de 1980 y 1990.

Con ese fin, llevaba años negociando para adquirir 24 aeronaves, un proceso en el que competían firmas que producen el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco y el Rafale francés.

Finalmente, la licitación se la llevó la estadounidense Lockheed Martin, más allá de que la oferta inicial, según medios locales, contemplaba solo 12 de las 24 aeronaves.

Posibles represalias de EE. UU.

Según informó un funcionario gubernamental a Reuters, Balcázar canceló el viernes pasado la ceremonia de firma con Lockheed Martin, apenas unas horas antes de su celebración, que luego justificó en diversas entrevistas con su preocupación por el equilibrio fiscal y por comprometer al próximo gobierno a un gasto en defensa de esa magnitud.

Eso motivó un mensaje amenazante en X del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien aseguró que "si negocian de mala fe con EE. UU. y socavan los intereses estadounidenses", Washington utilizaría "todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región".

Desde entonces, el ahora excanciller De Zela afirmó haber mantenido varias conversaciones con Navarro, aunque reconoció a 'RPP' que el embajador se encontraba "muy confundido" y "es muy difícil explicarle que se diga que (los contratos) no han sido firmados".

De acuerdo con el medio 'La República', Navarro estuvo reunido este mismo miércoles con el primer ministro, Luis Arroyo, quien poco después salió a ratificar la compra de las aeronaves.

Este episodio ocurre cuando Estados Unidos está intensificando su campaña para afianzar su influencia en Perú, país con una importante producción de cobre que se ha convertido en un socio estratégico clave para China, según líderes empresariales y altos funcionarios.

En enero pasado, la Casa Blanca nombró a la nación andina como aliado principal no perteneciente a la OTAN, una designación que permitiría profundizar la cooperación en defensa y ampliar el acceso a programas de comercio y seguridad.

Del mismo modo, el Departamento de Estado de EE. UU. aprobó un paquete de equipamiento destinado a renovar una base naval cerca del puerto del Callao.

Con EFE, Reuters y medios locales

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