El viernes 22 de mayo quedaron fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial varios nombres destacados, con las sorprendentes ausencias de Phil Foden y Cole Palmer en la lista de 26 jugadores de Thomas Tuchel.

Tampoco hubo sitio para el defensa del Real Madrid Trent Alexander-Arnold ni para el dúo del Manchester United formado por Harry Maguire y Luke Shaw en el grupo que viajará al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Creo que desde el primer día tuvimos muy claro que intentábamos seleccionar y formar el mejor equipo posible, lo que no significa necesariamente seleccionar y reunir a los 26 jugadores con más talento", declaró Tuchel.

"Los equipos ganan campeonatos. Es tan sencillo como eso. Y lo que intentamos conseguir este verano solo se puede lograr como equipo". ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Inglaterra aspira a conquistar su primer título masculino desde que se alzó con la Copa del Mundo en 1966.

Foden fue nombrado dos veces mejor jugador del año en Inglaterra con el Manchester City hace apenas dos años. Palmer, del Chelsea, fue uno de los jugadores estrella de Inglaterra en la Eurocopa de 2024, donde marcó en la final contra España.

Sin embargo, ambos jugadores tuvieron temporadas decepcionantes con sus clubes y, al final, pagaron el precio al no entrar en la convocatoria de Tuchel. Maguire confirmó el jueves que no iría al torneo, afirmando que estaba "conmocionado y destrozado" por no haber sido incluido.

"Puedo asegurar a todos los aficionados del país que contamos con 26 jugadores totalmente comprometidos en la concentración, que conocen su papel, que están dispuestos a asumir su responsabilidad tanto dentro como fuera del campo, y que están preparados y comprometidos con el espíritu de equipo", dijo Tuchel.

Entre figuras consagradas y sorpresas

Los mejores jugadores de Inglaterra —Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice— fueron todos convocados.

Una inclusión sorpresa fue la de Ivan Toney, que solo ha jugado una vez con su selección desde que se marchó a la liga saudí tras la Eurocopa 2024.

El centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo también fue convocado tras su gran racha en la segunda mitad de la temporada.

MANCHESTER-BORN-AND-BRED KOBBIE MAINOO 💥 In the week he signed a new contract at Old Trafford, Mainoo scores the winning goal vs. Liverpool. A player who started the season on the fringes is ending it in the heart of the team. What a moment 😈pic.twitter.com/LhbnENYMKw — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 3, 2026

Mainoo se había revelado como una figura prometedora en la Eurocopa, pero perdió su puesto en la selección inglesa tras quedar relegado a un segundo plano en el United bajo las órdenes del exentrenador Rubén Amorim.

Volvió a formar parte del primer equipo cuando Michael Carrick asumió el cargo en enero y ha sido una pieza clave en el ascenso del United al tercer puesto de la Premier League, lo que le ha asegurado el regreso a la UEFA Champions League.

Eberechi Eze y Noni Madueke, campeones de la Premier League con el Arsenal, disputarán su primer Mundial, y Marcus Rashford —que se quedó fuera de la Eurocopa 2024— participará en otro gran torneo internacional tras reconstruir su carrera en el Barcelona esta temporada.

Las ausencias inesperadas

Foden ha sido titular habitual con Tuchel desde que el técnico alemán se hizo cargo de Inglaterra en enero de 2025, y sus más recientes apariciones se produjeron durante la última convocatoria internacional en marzo.

Fue titular en todos los partidos de la trayectoria de Inglaterra hasta la final de la última Eurocopa, que perdió por 2-1 ante España.

Sin embargo, rara vez ha sido titular con el City desde principios de año, ya que su rendimiento ha bajado, y fue suplente sin jugar en la victoria de la final de la FA Cup la semana pasada.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, habla en la rueda de prensa en la que se anunció la selección de ese país de cara al Mundial de fútbol 2026. Londres, 22 de mayo de 2026.

Palmer, que fue nombrado mejor jugador joven del año en Inglaterra en 2024 e inspiró al Chelsea a triunfar en el Mundial de Clubes el año pasado, era considerado una de las estrellas más prometedoras del país.

Al igual que Foden, también ha tenido problemas para mantener la regularidad esta temporada y no ha marcado en sus últimos 14 partidos con el club y la selección.

Convocatoria de Inglaterra:

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).

Defensas: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City).

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).

Delanteros: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern de Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Adaptado de su versión original en inglés

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