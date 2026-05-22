Los Estados europeos que integran la OTAN se reunieron este viernes 22 de mayo en Helsingborg, Suecia, con la expectativa de que la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, les permitiera obtener claridad sobre el alcance de la retirada de tropas que Estados Unidos está considerando en Europa, tras las duras críticas de Donald Trump al inicio de la guerra en Medio Oriente.

Según un diplomático europeo en Bruselas, uno de los temas clave de la reunión era "si estamos superando la actual postura punitiva", marcada en particular por el anuncio de una reducción de las tropas estadounidenses en Alemania.

La situación actual es bastante "confusa", admitió la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, anfitriona de la reunión, quien remarcó que "no siempre es fácil comprenderlo todo".

El desconcierto fue alimentado este jueves, cuando el presidente estadounidense anunció el despliegue de 5.000 soldados estadounidenses en Polonia, justificando esta decisión por su buena relación con el presidente nacionalista, Karol Nawrocki, elegido hace casi un año.

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Donald Trump da la bienvenida al presidente polaco Karol Nawrocki en la Casa Blanca, el 3 de septiembre de 2025.

El aparente cambio de postura de Trump se produjo después de que Washington anunciara abruptamente a principios de este mes la retirada de 5.000 soldados de Alemania tras una disputa entre el jefe de la Casa Blanca y el canciller Friedrich Merz.

El envío de tropas a Polonia elevó la sensación de falta de coordinación entre Estados Unidos y sus aliados, aunque de todos modos fue celebrada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Antes de la reunión en Suecia, insistió en que la "trayectoria" de la alianza transatlántica a largo plazo sigue siendo la de ser menos "dependiente" de Washington.

En una breve rueda de prensa de cara al encuentro en Helsingborg, Rubio sostuvo que los movimientos de tropas estadounidenses no constituyen "una medida punitiva", sino que responden a una constante necesidad de "reevaluar dónde desplegamos tropas".

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Tras el encuentro, Rutte tampoco arrojó demasiada claridad al respecto, más allá de calificar el encuentro de "muy bueno" y de señalar que los países europeos están "preparados" para una reducción de la presencia estadounidense en la OTAN, aunque remarcó la necesidad de que ese proceso se dé "con el tiempo" y "de forma estructurada".

Los europeos tratan de calmar la "decepción" de Trump

Incluso antes del mitin, varios ministros de la OTAN coincidieron en que la reducción de tropas estadounidenses en el continente es ampliamente esperada, dado que Washington se centra en otras amenazas y Europa refuerza sus defensas.

"Lo importante es que se produzca de forma estructurada, para que Europa pueda fortalecerse cuando Estados Unidos reduzca su presencia", declaró el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

La reunión en Suecia se celebra después de que Trump criticara duramente a Europa por su respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y amenazara con abandonar la OTAN.

Los diplomáticos indicaron que el objetivo es pasar página antes de la cumbre de la Alianza en Ankara para poder centrarse en mostrar el aumento del gasto europeo.

Sin embargo, Rubio insistió este viernes en la "decepción" de Trump con sus aliados de la OTAN por la "respuesta de la alianza a nuestras operaciones en Medio Oriente", algo que "deben discutir los líderes" en Ankara, que será, según el jefe de la diplomacia estadounidense, "una de las más importantes en la historia de la OTAN".

En un intento por calmar la situación, algunos aliados europeos han enviado buques a la región para prestar ayuda en el estrecho de Ormuz una vez finalizada la guerra, en el marco de una coalición internacional establecida por Londres y París. "Los europeos han captado el mensaje", declaró Rutte.

La OTAN también podría desempeñar un papel, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión. "Lo estoy considerando", aseguró el martes el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich.

No obstante, y mientras Trump insiste en reclamar que sus aliados europeos se involucren para forzar la reapertura de la estratégica vía marítima, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que no espera que la OTAN envíe su propia misión a la región.

"Europeizar" la OTAN

Por otro lado, en la reunión de cancilleres de este viernes, se espera que Washington anuncie una reducción en su contribución a lo que algunos dentro de la OTAN denominan "la caballería", es decir, los refuerzos que pueden movilizarse en menos de 180 días en caso de conflicto.

Según Mark Rutte, no hay motivo de preocupación. "Era algo que se esperaba, y creo que es muy positivo que suceda", afirmó. Tras el encuentro, evitó confirmar si ese movimiento ocurrirá, aunque admitió que "algo está cambiando entre bastidores, pero no puedo decirles qué es".

No obstante, los aliados europeos esperaban obtener aclaraciones sobre la estrategia que se implementará, a la vez que se preparan para anunciar una serie de contratos de armas, incluyendo varios con Estados Unidos, para reafirmar su compromiso ante los estadounidenses, según diplomáticos en Bruselas.

Vehículos terrestres no tripulados (UGV) del Ejército de los Estados Unidos son entregados en la zona durante las pruebas de la OTAN de las nuevas tecnologías antidrones en el área de entrenamiento de Pabrade, Lituania, el 15 de mayo de 2026.

Más allá del afán por complacer a Trump, existe entre los europeos la aceptación de que tendrán que valerse cada vez más por sí mismos.

Liderada por Alemania, con su elevado gasto militar, se percibe una creciente firmeza, pero por ahora las discusiones se centran en fortalecer el papel de Europa en la OTAN en lugar de crear una alternativa.

"Mientras Estados Unidos reevalúa su nivel de participación y presencia en Europa dentro de la alianza, se presenta la oportunidad perfecta para europeizar la OTAN", declaró el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Un ámbito en el que los europeos ya están demostrando mayor autonomía es el apoyo a Ucrania. Rutte está presionando para obtener más compromisos de compra de armas a Estados Unidos para entregarlas a Kiev.

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Con el fin de asegurar que todos los países contribuyeran, propuso un plan para que las naciones europeas y Canadá se comprometieran a destinar el 0,25 % de su PIB al armamento de Ucrania, aunque Rutte admitió que su propuesta fue rechazada rápidamente.

Grandes economías como Francia, España e Italia han sido acusadas de no aportar lo suficiente. "Lo que quiero lograr es que la carga se reparta de forma más equitativa, que haya una mayor colaboración –afirmó Rutte–. En este momento, solo seis o siete aliados están asumiendo la mayor parte del trabajo".

Con AFP

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