El ex primer ministro de Francia, Gabriel Attal, oficializó este viernes 22 de mayo su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027. El político, considerado por algunos como el “clon” de Emmanuel Macron, deberá enfrentarse a otro candidato centrista, Édouard Philippe.

Al hacer el anuncio, al concluir un debate “ciudadano” organizado en el pueblo de Mur-de-Barrez, Attal expresó su “ambición” de “recuperar una gran promesa, que es la promesa de la superación, la superación individual para que todos en Francia puedan decir que sus hijos y sus nietos tendrán una vida mejor, y una promesa de superación colectiva”.

Ya en campaña activa desde hace varias semanas, con la publicación de un libro personal y una serie de viajes, firmas de libros y reuniones públicas, intensifica un poco más la competencia interna en el bando de Emmanuel Macron. Por su parte, el líder de la bancada Horizontes, Édouard Philippe, anunció su candidatura en septiembre de 2024.

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Estos anuncios anticipan unas primarias curiosas que podrían desembocar en un apoyo al candidato mejor posicionado a principios de 2027, ante el riesgo de que la bancada de ultraderecha, Agrupación Nacional, que lidera en las encuestas, llegue al Elíseo.

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Los partidos con la mirada puesta en las elecciones presidenciales

A un año de los comicios, a las que Emmanuel Macron no puede presentarse por imperativo constitucional, aún no se conoce quién será el candidato del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, si Marine Le Pen, su máxima dirigente, o Jordan Bardella, el presidente de la bancada política. Y es que el destino de la triple candidata presidencial depende de la decisión del Tribunal de Apelación en el caso de los asistentes parlamentarios europeos, prevista para el 7 de julio.

En la izquierda, Jean-Luc Mélenchon ya ha lanzado su cuarta candidatura al Elíseo, mientras que la bancada socialdemocracia muestra su desunión, desde François Hollande hasta Raphaël Glucksmann, pasando por Bernard Cazeneuve.

A menudo comparado con el actual mandatario, Emmanuel Macron, Gabriel Attal aspira, por tanto, a batir su récord como el presidente más joven: tendrá 38 años en el momento de las elecciones. Pero esta sucesión no está nada asegurada. Además, ambos hombres han tenido desacuerdos, incluida la disolución de la Asamblea, que puso fin a la breve experiencia en Matignon de este joven primer ministro.

Desde entonces se ha hecho con el control del grupo macronista en la Asamblea y, posteriormente, del partido, sin competencia real, y sigue su propio camino, a riesgo de perder a algunos macronistas por el camino, como Elisabeth Borne, quien recientemente se retiró de los órganos de dirección.

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Renacimiento, el partido de Macron, dividido

El marco elegido en Aveyron para oficializar su candidatura no es fruto del azar: Renacimiento, criticado desde su creación por su escaso arraigo local, pretende demostrar su “nuevo implante”. El partido se ha hecho con la capital del departamento, Rodez, con la elección en marzo del diputado Stéphane Mazars.

“El día en que nos quedemos encerrados en oficinas parisinas, en ministerios, será el día en que la política se detenga. Porque la política se construye en contacto con los franceses”, explicó Gabriel Attal al inicio de su debate con los habitantes, durante el cual se le preguntó, entre otras cosas, sobre la educación, la inteligencia artificial y el acceso a la atención médica.

Este anuncio de candidatura en la plaza de un pueblo también busca contrarrestar la imagen de Gabriel Attal, hijo de los barrios elegantes de la capital y diputado de Hauts-de-Seine.

El líder político de Renacimiento recorrerá el departamento este viernes y el sábado, desde el viaducto de Millau en Rodez, hasta la trashumancia de los rebaños en Aubrac el sábado. Poco después de su declaración, se sentó a la mesa, al mediodía de este viernes, al son del acordeón, para degustar una salchicha con aligot.

“Hay clásicos a los que hay que rendir homenaje. Hablar de Francia, de sus tradiciones, desde Francia, sobre todo para alguien como Gabriel, es necesario”, subrayó uno de sus partidarios.

Los equipos de Gabriel Attal pretenden “iniciar un nuevo ciclo”, una campaña “permanente” que abarcará la primavera y el verano, con próximos viajes y declaraciones sobre temas de fondo. Con la firme intención de superar al alcalde de Le Havre, mucho menos apresurado a lanzarse a una campaña en todos los frentes.

Édouard Philippe, por su parte, celebrará un mitin el 5 de julio y no se espera que revele su programa hasta el otoño.

Entretanto, está programado un gran mitin de Renacimiento para el 30 de mayo en París, en la Puerta de Versailles.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, ha hecho saber que no asistirá. Otras figuras del macronismo también dudan en acudirán a la cita. “Veremos la desunión en el partido, veremos a quienes no estarán allí”, advierte una figura de la bancada política.

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Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

Con AFP

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