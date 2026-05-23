México y la Unión Europea (UE) firmaron este viernes 22 de mayo el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, además de una carta de intención para establecer un diálogo político y estratégico sobre consultas y coordinación en asuntos globales.

El acuerdo, sobre el que se alcanzó un amplio consenso en 2025 pero cuya firma se había retrasado, amplía el acuerdo comercial entre México y la UE de 2000, que abarcaba únicamente bienes industriales. El nuevo pacto incluye servicios, compras públicas, comercio digital, inversión y productos agrícolas.

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, acompañadas por el jefe del Consejo Europeo, António Costa, en calidad de testigo.

El acuerdo busca actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes, tras más de veinticinco años de vigencia del acuerdo original entre México y el bloque europeo.

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Además, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, firmaron el Acuerdo Comercial Interino, instrumento orientado a fortalecer el comercio bilateral y la integración económica de las partes.

Por otra parte, el canciller Roberto Velasco Álvarez y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, suscribieron una carta de intención para la conducción de un diálogo político y estratégico enfocado en la consulta y coordinación entre México y la UE sobre temas globales.

Las firmas se realizaron tras la cumbre bilateral, en la que ambas partes acordaron reforzar la cooperación en comercio, seguridad, migración, transición energética, digitalización y coordinación política internacional.

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Sheinbaum celebra el "momento histórico"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este mismo viernes que la relación de su país con la Unión Europea vive un momento "histórico" de cooperación y desarrollo compartido.

"México recibe a la Unión Europea con la convicción de que vivimos un momento histórico en nuestra relación, un tiempo en el que nuestras naciones elegimos la cooperación y el bienestar compartido. México ha decidido mirar hacia el mundo entero con dignidad, con fortaleza", expresó la mandataria.

Acompañada de Von der Leyen y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, la jefa del Ejecutivo mexicano destacó que la UE "ha demostrado al mundo que la cooperación para el desarrollo es viable".

Von der Leyen, por su parte, dijo que el pacto es “uno de los más ambiciosos” que el bloque europeo ha concretado, al destacar que fortalecerá la cooperación política, económica y comercial entre ambas partes.

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Con EFE

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