Los Saints admitieron haber observado un entrenamiento del Middlesbrough, su rival en semifinales, a principios de este mes, así como otros dos acciones similares durante la temporada.

El Southampton venció al Middlesbrough en la semifinal del playoff, pero la English Football League (EFL) lo declaró culpable de espiar un entrenamiento.

Al Southampton también se le restaron cuatro puntos para la próxima temporada.

El club apeló. Sin embargo, la comisión independiente, dirigida por Sports Resolution, condenó las tácticas del Southampton, calificándolas de "un plan premeditado y deliberado, orquestado desde la cúpula directiva, para obtener una ventaja competitiva en competiciones de gran importancia mediante la asistencia deliberada a los campos de entrenamiento rivales con el fin de obtener información táctica y de selección".

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El fallo criticó duramente lo que calificó como "un enfoque particularmente deplorable en el uso de personal subalterno para realizar observaciones clandestinas".

"Se presionó al personal subalterno para que llevara a cabo actividades que consideraban, como mínimo, moralmente reprobables".

El Middlesbrough fue readmitido y se enfrentará al Hull en Wembley el sábado por un puesto en la Premier League.

El Southampton apeló ante la comisión

"La integridad de la competición de play-offs se violó gravemente", decía el documento de 12 páginas. "Constituyó un intento deliberado de obtener una ventaja injusta".

Los documentos indicaban que el fallo fue unánime y que la comisión creía que sanciones menores no disuadirían de repetirse, ya que el ascenso a la Premier League supone unos ingresos adicionales estimados de 200 millones de libras (unos 268 millones de dólares).

La Federación Inglesa de Fútbol (EFA) declaró que estaba estudiando si también debía presentar cargos.

Un portavoz de la FA declaró: "Investigaremos el caso y no haremos más comentarios hasta que hayamos evaluado las pruebas".

Mientras tanto, el director ejecutivo del Southampton, Phil Parsons, afirmó que las sanciones impuestas eran "manifiestamente desproporcionadas".

La expulsión del club de los playoffs les niega la posibilidad de ascender a la Premier League.

La comisión mencionó la implicación del entrenador Tonda Eckert, cuyo futuro como técnico del Southampton está en duda.

El Southampton, descendido de la Premier League el año pasado, declaró en un comunicado que "ahora hay que reconstruir la confianza".

Según algunos informes, los jugadores están considerando emprender acciones legales contra el club.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la selección femenina de Canadá —la vigente campeona en ese momento— fue declarada culpable de espiar a Nueva Zelanda con un dron.

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, sancionó a tres miembros del cuerpo técnico, incluida la entrenadora Bev Priestman, con un año de suspensión y la deducción de seis puntos.

El ganador de la final de los playoffs del sábado se unirá al Coventry y al Ipswich, ya ascendidos, en la Premier League la próxima temporada.

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