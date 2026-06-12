México llegó al Mundial 2026 con varias tareas pendientes y una de ellas ya fue cumplida: lograr la primera victoria de su historia en un partido inaugural de un Mundial de fútbol, con el 2-0 que pareció escaso ante una débil Sudáfrica.

No era una meta menor, porque el ‘Tri’ es el equipo que más veces ha estado involucrado en el primer duelo en la historia de los mundiales (los tres que ha organizado y Sudáfrica 2010), pero nunca había podido pasar del empate: sin goles frente a la Unión Soviética en 1970, y sendos 1-1 ante Bulgaria en 1986 y los ‘Bafana Bafana’ hace 16 años.

Goles de Julián Quiñones a los 9 minutos y de Raúl Jiménez a los 67 rompieron el maleficio en un encuentro que pudo haberse resuelto por una diferencia mayor, de no haber sido por un par de intervenciones providenciales del portero Ronwen Williams y, sobre todo, de haber aprovechado mejor la debilidad del cuadro sudafricano, que terminó con nueve hombres.

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Jiménez hizo un primer intento temprano a los 4 minutos, que obligó a Williams a una tapada providencial, pero el asedio mexicano se mantuvo, y a los nueve Erick Lira aprovechó un error defensivo de Sphephelo Sithole, para asistir con un pase corto a Quiñones, quien puso el 1-0 con un potente disparo de derecha.

Jiménez volvió a desafiar a Williams al final del primer tiempo, pero su remate fue detenido por el portero. Jiménez recogió el rebote y su tiro se estrelló en el palo, y Brian Gutiérrez volvió a aprovechar el balón rifado, pero su intento salió desviado.

Sudáfrica se quedó con 10 apenas al inicio del segundo tiempo, cuando Sithole cometió falta desde atrás a un Gutiérrez lanzado en busca del gol.

El 2-0 llegó gracias a un centro cruzado desde la derecha de Roberto Alvarado que Jiménez cabeceó para conseguir su primer gol con la selección mexicana en un Mundial.

Su emotiva celebración, apuntando hacia el cielo para honrar a su padre recién fallecido, fue interrumpida por la nueva regla de las pausas de hidratación obligatorias al minuto 23 de cada tiempo, y el efecto fue el mismo para el accionar de la selección mexicana.

En ambas interrupciones, la dinámica dominante del ‘Tri’ se vio truncada, y fueron necesarios varios minutos para volver a ver a los dueños de casa tomando de nuevo la iniciativa del partido.

Sudáfrica terminó con nueve hombres, cuando el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio revisó en el VAR y determinó que Themba Zwane había dado un manotazo a Alvarado en una acción que parecía un choque entre los dos.

México también tuvo un expulsado, cuando ya se jugaba el tiempo de descuento y el central César Montes derribó violentamente a Khuliso Mudau en lo que el juez interpretó como una ocasión manifiesta de gol.

Fue la primera vez en la historia de los Mundiales que un partido inaugural termina con tres expulsados.

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Se levanta el telón de la fiesta

El partido fue precedido por un breve espectáculo musical iniciado por el grupo mexicano Maná y cerrado por la colombiana Shakira, que se combinó con el nigeriano Burna Boy para interpretar ‘Dai Dai’, el tema oficial del Mundial.

Era la cuarta vez desde Alemania 2006 que Shakira animaba una ceremonia mundialista, y la segunda que una canción suya le pone música a una Copa del Mundo, luego del ‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010.

Shakira y Burna Boy interpretan 'Dai Dai', el tema oficial del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026. Ciudad de México, 11 de junio de 2026.

La ceremonia incluyó actuaciones del también colombiano J Balvin, la mexicana Belinda y el venezolano Danny Ocean, entre otros. El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana Ejae interpretaron el himno oficial del Mundial, ‘DNA’, que también cuenta con la colaboración del DJ y productor francés David Guetta.

Alejandro Fernández y Tyla estuvieron a cargo de los himnos de los dos países que se enfrentaron en la apertura, que mientras tanto estrenaban la nueva dinámica de formarse para la presentación en torno al círculo central, y no frente a la tribuna de honor.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo una breve intervención para presentar, junto a la actriz Salma Hayek la copa que coronará al campeón el 19 de julio en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presenta el trofeo del Mundial 2026 junto a la actriz mexicana Salma Hayek. Ciudad de México, 11 de junio de 2026.

A pesar ser de que este Mundial reúne a 48 selecciones participantes, fue la primera inauguración que no tuvo en el palco a ningún jefe de Estado, ni siquiera la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la primera mandataria anfitriona que no asiste a la apertura durante el presente siglo.

Sheinbaum había anunciado que, congruente con su política de “primero los pobres”, regalaría su entrada a una joven indígena. Así lo hizo y prefirió seguir el partido desde una zona de aficionados fuera del estadio.

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Manifestaciones no cesaron durante la apertura

Mientras las presentaciones preliminares tenían lugar, grupos de manifestantes llevaron sus causas a las inmediaciones del estadio Ciudad de México, mejor conocido como Azteca.

Madres buscadoras corearon la consigna “México campeón de desaparición”, en alusión a la crisis de desaparecidos que supera las 133.000 personas no localizadas en el país.

Algunos participantes de la protesta se enfrentaron a fuerzas del orden, en forcejeos que terminaron con algunos arrestos, mientras las activistas del grupo de las madres buscadoras llamaban a la calma a través de megáfonos.

Una manifestante se dirige a los participantes de protestas de las madres buscadoras en las afueras del estadio Ciudad de México, donde se inauguró el Mundial de fútbol el 11 de junio de 2026.

Los colectivos exhibieron pancartas con mensajes como “¿La pelota vuelve a casa y nuestros desaparecidos cuándo?”, “Gobierno omiso, regresa a nuestros hijos”, “Con las buscadoras hasta la final” y “La sangre del país no se limpia con pintura”, y contaron hasta 43, en recuerdo del número de estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.

Grupos de profesores disidentes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación de México (CNTE), que reclama reivindicaciones laborales, también marcharon hacia el estadio minutos antes de la inauguración.

Amnistía Internacional advirtió a través de un comunicado de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana debía “apegarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas” e hizo un llamado a que las autoridades “privilegien el diálogo y para que se abstengan de recurrir al uso excesivo de la fuerza”.

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Con EFE y AP

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