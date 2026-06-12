Los futbolistas de Irán saltaron al campo de entrenamiento este jueves 11 de junio frente a los periodistas en su campamento base de México, ofreciendo al mundo la primera imagen de un equipo cuya participación en el Mundial quedó eclipsada por la guerra con Estados Unidos.

Tras haber trasladado su campamento de entrenamiento a Tijuana desde la base prevista originalmente en Arizona, el plantel casi no ha hablado desde su llegada al torneo el domingo pasado.

Para la sesión de este jueves, los periodistas tuvieron quince minutos para observar a un pequeño grupo de jugadores mientras realizaban ejercicios de calentamiento.

De los 26 integrantes del "Team Melli", solo una docena de jugadores estuvo presente, y el delantero estrella Mehdi Taremi fue uno de los ausentes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entrenamiento de Irán – Centro Xoloitzcuintle, Tijuana, México – 11 de junio de 2026. Los iraníes Ramin Rezaeian, Ehsan Hajsafi y Saeid Ezatolahi durante un entrenamiento.

Vestidos con camisetas verdes, los futbolistas hicieron un trote suave en la cancha de entrenamiento de los Xolos, el club local de Tijuana.

Luego realizaron ejercicios de estiramiento y fortalecimiento del tronco sobre colchonetas.

Irán tiene previsto disputar su primer partido el lunes en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

Leer tambiénInforme desde Los Ángeles: hinchas iraníes quedan fuera de estadios por suspensión de la FIFA

Un dirigente del equipo confirmó a la AFP que el plantel ingresará a Estados Unidos el domingo y pasará allí la noche previa al encuentro.

La semana pasada, el embajador de Irán en México dijo a los periodistas que la selección solo tendría permitido entrar a territorio estadounidense el día de sus partidos y debería abandonarlo inmediatamente después.

La participación de Irán en el torneo, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, llega tres meses después de que Washington e Israel lanzaran ataques contra el país de unos 93 millones de habitantes, desatando hostilidades que arrastraron a buena parte de Medio Oriente y sacudieron la economía global.

La práctica abierta de este jueves coincidió con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de lo que calificó como un "gran acuerdo" para poner fin a la guerra con Irán, al asegurar que espera que el pacto se firme en Europa, posiblemente este fin de semana.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más