Lo esencial:
- Medios estatales iraníes señalan que la República Islámica aceptó un acuerdo de entendimiento con EE. UU., pero aún no se ha firmado.
- Teherán, reporta la prensa estatal, agrega que el texto no incluye ningún acuerdo sobre la gestión de Ormuz ni sobre el programa nuclear iraní.
- Fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters declararon que el llamado “memorando de paz” podría firmarse este domingo, posiblemente en Ginebra, Suiza.
- Fuerzas estadounidenses derriban drones cerca al estrecho de Ormuz.
A continuación, las principales noticias este viernes 12 de junio sobre Medio Oriente:
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