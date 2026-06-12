Según la agencia de noticias Yonhap, el Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol culpable de abuso de poder y de ayudar al enemigo, alegando que había conspirado desde el principio para llevar a cabo la incursión con drones de octubre de 2024.

Yoon negó haber cometido delito alguno. Sus abogados afirmaron que ni ordenó ni aprobó posteriormente la operación, la cual, según ellos, no guardaba relación con la ley marcial, sino que era una respuesta a los meses de lanzamientos norcoreanos a través de la frontera de globos llenos de basura.

En abril, la Fiscalía solicitó una pena de 30 años de prisión para Yoon.

Leer tambiénCorea del Sur: solicitan pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Este fallo se suma a una serie de sentencias contra el derrocado líder conservador,, cuya orden de ley marcial sumió a la cuarta economía más grande de Asia en su mayor crisis política en décadas.

En febrero, un tribunal surcoreano condenó a Yoon a cadena perpetua tras declararlo culpable de liderar una insurrección vinculada al intento de imposición de la ley marcial.

Fue destituido de su cargo el año pasado después de que el Tribunal Constitucional ratificara su juicio político, lo que provocó elecciones anticipadas que ganó el presidente liberal Lee Jae Myung.

Yoon, que ya se encuentra bajo custodia, puede apelar la sentencia dictada el viernes por el tribunal inferior.

Leer tambiénInforme desde Seúl: expresidente Yoon Suk-yeol condenado a cadena perpetua por insurrección

Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más