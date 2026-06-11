Lo esencial:

  • Donald Trump anunció el jueves 11 de junio la firma de un "gran acuerdo" -memorando de entendimiento, precisó luego- entre EE, UU. e Irán, que tendría lugar en Europa, el fin de semana.

  • Teherán, sin embargo, asegura que no ha tomado una decisión final sobre un acuerdo.

  • El presidente de EE. UU., Donald Trump, retrocede en su amenaza y anuncia que cancela los nuevos ataques contra Irán que había anunciado para "esta noche".
  • Trump advirtió poco antes que su país tomaría el control de los mercados de petróleo y gas iraníes "muy similar a lo hecho con Venezuela".
  • El anuncio del republicano llegó horas después de que Teherán y Washington intercambiaran ataques por segunda vez esta semana.
  • El mando militar iraní declaró el cierre total del estrecho de Ormuz y advirtió que atacará cualquier buque que intente transitar por esa vía marítima.
  • Bahrein, Kuwait y Jordania reportaron ataques iraníes durante la mañana de este jueves.
  • El ministerio de Exteriores de Irán afirmó que el alto el fuego pactado con Washington el pasado 8 de abril quedó "prácticamente sin sentido" tras la reciente noche de bombardeos estadounidenses.

A continuación, las principales noticias de este jueves 11 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales 

France24

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