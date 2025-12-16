Una excursión de graduación en Colombia tuvo un lamentable desenlace: en la madrugada del domingo 14 de diciembre, un grupo de estudiantes de entre 16 y 18 años —recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello en Antioquia, al noroeste colombiano— regresaba de su viaje de cierre de curso cuando el autobús en el que viajaban cayó a un precipicio.

La causa del accidente, que tuvo lugar entre las localidades antioqueñas de Remedios y Segovia, aún es materia de investigación. Los jóvenes regresaban de las playas del departamento caribeño de Sucre, donde habían celebrado su graduación de bachillerato.

Las autoridades informaron que 16 recién graduados perdieron la vida, además del conductor del vehículo, identificado como Jonathan Alexander Taborda, y por lo menos otras 20 personas resultaron heridas.

Del grupo de lesionados, seis fueron trasladados a Medellín, la capital departamental, tres de ellas en estado grave, según el gobernador Andrés Julián Rendón.

Este lunes 15 de diciembre, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que, del total de fallecidos, nueve eran menores de edad: seis mujeres, dos hombres y otra persona identificada como hombre transgénero.

La Alcaldía de Bello, por su parte, decidió no encender su tradicional alumbrado navideño e invitó a la comunidad a “bajar el volumen, no usar pólvora y encender una vela en familia” a las 20:00, hora local.

Antioquia decreta tres días de luto por la tragedia

En paralelo, el gobernador antioqueño confirmó que el departamento decretó tres días de luto a partir de este 15 de diciembre."Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece. Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del nordeste", explicó Rendón en su cuenta de X.

El mandatario local también indicó que durante esos tres días las banderas de los edificios públicos ondearán a media asta en señal de respeto y solidaridad con las familias de las víctimas mortales.

El pronunciamiento de las autoridades

Los gobernantes colombianos, desde la alcaldesa de Bello, Lorena González, hasta el presidente de la nación, Gustavo Petro, lamentaron el accidente y se pronunciaron al respecto.

González, que anunció una actividad en memoria de los fallecidos, aclaró que “la excursión fue organizada directamente por los viajeros” y que no se trató de “una actividad institucional del Liceo Antioqueño ni de la Secretaría de Educación” municipal.

Por su parte, Petro describió lo ocurrido como “malas noticias en nuestra Patria". El mandatario de izquierdas subrayó: “no me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su “inmenso dolor” por lo ocurrido. “En nombre de nuestra gente, les expreso nuestra solidaridad a todas las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a la comunidad de Bello”, afirmó Gutiérrez en sus redes sociales.

Otras figuras políticas, como los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), también expresaron mensajes de condolencia.

La historia del “niño ángel”

En la prensa colombiana ha circulado la historia del bautizado “niño ángel”, un joven de 17 años que salió con vida del accidente y pudo alertar sobre lo ocurrido. El menor se llama David Rúa Vallejo, tal y como lo identifica ‘El Colombiano’, uno de los medios locales que relata quién es. Este diario narra que Rúa estaba en los asientos delanteros del autobús cuando éste terminó en el abismo.

Después del accidente, “logró escalar la montaña con las fuerzas que tenía su cuerpo y parar el primer vehículo que logró ver en medio de la oscuridad”, explica el periódico.

“Rúa fue quien paró el camión y le dijo al conductor que le prestara el celular para mandarle un mensaje a su mamá a decirle que el bus se había accidentado. Al momento la mamá envió un mensaje al grupo diciendo lo que había pasado, porque ya estábamos preocupados porque el bus no daba señales. Solo teníamos que estaba parado en Remedios, pero nadie nos daba respuesta”, explicó una de las madres en diálogo con ‘El Colombiano’.

Gracias a la comunicación de Rúa, los familiares de los jóvenes pudieron alertar a las autoridades y servicios de emergencia para que llegaran al lugar de los hechos.

Con EFE y medios locales

