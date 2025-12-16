El Partido Nacional, que postuló al empresario y exalcalde Tegucigalpa Nasry Asfura para las elecciones presidenciales en Honduras, cree que el exmandatario Manuel Zelaya está intentando dar un “autogolpe” para evita reconocer el triunfo de Asfura,

“Mel (Manuel) Zelaya, el destructor de la democracia, que ha sido el poder detrás del trono durante estos cuatro años de gobierno de Libre, se aferra a no dejar el poder y llama a sus violentos colectivos a las calles para evitar el proceso de conteo voto por voto”, denunció el jefe de la bancada parlamentaria del Partido Nacional, Tomás Zambrano, en X.

Los señalamientos de Zambrano se producen a raíz de la salida de grupos dispersos de seguidores del partido Libre de Zelaya y su esposa, la presidenta Xiomara Castro, que han tomado algunas calles para protestar un supuesto “fraude” contra la candidata oficialista Rixi Moncada.

Zelaya exhortó a los "colectivos militantes y organismos de base" a manifestarse en rechazo de lo que ha calificado de manejos contra la opción de Moncada, que de acuerdo a los escrutinios revelados hasta el momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE) marcha tercera con 19,29% de los votos.

La convocatoria ha llevado a grupos de manifestantes a apostarse frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), un centro de apoyo logístico del CNE, donde se resguarda el material electoral, o concentrarse en la cercana avenida Fuerzas Armadas, donde han quemado neumáticos y arrojado piedras hacia el Infop.

Atentado contra la institucionalidad

Para Tomás Zambrano, el llamado de Zelaya busca impedir que el CNE avance en el escrutinio especial, un recuento que las autoridades electorales consideran imprescindible para que los boletines oficiales pasen de ser resultados preliminares y deriven en la proclamación de un ganador.

Zambrano también alertó sobre una supuesta “alianza” entre el partido Libre de Zelaya y Moncada y el Partido Liberal de Salvador Nasralla, que de acuerdo con los escrutinios revelados hasta el momento marcha segundo con 39,19% de los votos, a poco más de un punto de Asfura, que va adelante con 40,54%.

Según el legislador, el supuesto acercamiento tendría como propósito "desconocer los resultados" que actualmente favorecen a Asfura.

Zambrano pidió que se reanude el recuento para que "prevalezca la democracia sobre el caos del socialismo del siglo XXI y sus nuevos socios", y reclamó a las Fuerzas Armadas que cumplan su responsabilidad de garantizar que Castro "entregue el poder el 27 de enero y tome posesión el nuevo presidente electo por la mayoría de los hondureños".

Zelaya ha insistido en que el CNE avance con la impugnación de 19.167 actas presidenciales del TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), que tendrían irregularidades y podrían cambiar por completo las tendencias mostradas hasta ahora por los boletines oficiales.

Riesgo de perder el material

Las autoridades del CNE han advertido que las situaciones de violencia impiden que el proceso llegue a una conclusión satisfactoria.

Cossette López, parte de los tres consejeros definió la situación como “crítica” en una publicación en redes sociales, en la que pidió a las fuerzas del orden detener los “actos de sedición” que han impedido el escrutinio especial de las 2.792 actas que el organismo comicial reconoce como inconsistentes.

Por su parte, la presidenta Ana Paola Hall alertó sobre el riesgo inminente de “perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral”.

Las leyes electorales otorgan al CNE un plazo hasta el 30 de diciembre para proclamar un ganador de las elecciones del 30 de noviembre.

Con EFE y medios locales

