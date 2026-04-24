Líbano seguía sumido en la conmoción este jueves 23 de abril luego de que la víspera se registrara el día más mortífero del frágil cese al fuego con Israel, que inició el 16 de abril pasado y que, en principio, rige por diez días.

En total, fueron cinco los muertos en los bombardeos israelíes, tres de ellos en una serie de ataques en la localidad sureña de At-Tiri, incluyendo a la periodista Amal Khalil, cuyo cuerpo permaneció bajo los escombros hasta entrada la madrugada, tras lo que autoridades libanesas describieron como un bloqueo de Israel a los intentos de rescate durante varias horas.

Los restos de la reportera del diario 'Al-Akhbar' fueron despedidos en una emotiva procesión funeraria en su aldea natal, Baysariyeh, en el sur libanés.

Un ataúd cubierto por la bandera libanesa y flores blancas, y con el casco de prensa encima, fue escoltado por cientos de personas, algunas portando imágenes de la periodista asesinada. Entre lágrimas, algunos de los dolientes entonaron eslóganes como "muerte a Israel".

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Los dolientes portan el ataúd de la periodista libanesa Amal Khalil, quien fue asesinada el miércoles en un ataque aéreo israelí, durante su cortejo fúnebre en la aldea de Baysariyeh, en el sur del Líbano, el 23 de abril de 2026.

Más temprano, otro homenaje a Khalil fue organizado en Beirut, con periodistas y ciudadanos protagonizando una sentada para reclamar justicia por la reportera y exigir que se lleven a cabo investigaciones internacionales sobre la muerte de comunicadores a manos de Israel.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Amal Khalil?

En la tarde del miércoles 22 de abril, Khalil –periodista desde 2006 del periódico 'Al Akhbar', alineado con Hezbolá– y la fotógrafa independiente Zeinab Faraj estaban cubriendo los acontecimientos cerca de At-Tiri cuando un ataque israelí impactó en el vehículo que iba delante de ellas, matando a sus dos ocupantes, entre ellos el mokhtar, el líder comunitario local.

Ante lo ocurrido, Khalil y Faraj corrieron para refugiarse en una vivienda cercana, que también fue atacada directamente por Israel, según confirmaron testigos, el Ministerio de Salud de Líbano y un alto cargo militar de ese país.

Inicialmente, los rescatistas libaneses lograron recuperar los restos de los dos muertos del vehículo y evacuar a Faraj, quien presentaba una herida en la cabeza. Sin embargo, cuando regresaron por Khalil, el Ejército israelí lanzó una granada aturdidora desde un dron y abrió fuego contra las ambulancias, bloqueando el acceso al edificio dañado.

Según reportes de medios locales, el Gobierno libanés pidió que se garantice el acceso de los rescatistas a través del llamado 'mecanismo' que lidera EE. UU. y monitorea del cese al fuego con Israel y también contactó a la misión de paz de la ONU (FINUL), sin éxito.

Periodistas sostienen pancartas y un cartel con retratos de la periodista libanesa Amal Khalil durante una sentada en Beirut, Líbano, el 23 de abril de 2026.

Los socorristas pudieron regresar al lugar unas cuatro horas después del impacto inicial. Y luego de otras tres horas de búsqueda entre los escombros, pasada la medianoche, pudieron recuperar el cuerpo sin vida de la periodista.

¿Por qué Líbano denuncia "crímenes de guerra" de Israel?

Este jueves, tanto el presidente de Líbano, Joseph Aoun, como el primer ministro, Nawaf Salam, denunciaron como "crímenes de guerra" y "de lesa humanidad" la muerte de periodistas en los ataques de Israel, que desde 2023 ha matado a 27 reporteros libaneses.

"Los ataques deliberados y directos de Israel contra periodistas tienen como objetivo ocultar la verdad sobre sus actos de agresión contra Líbano. Estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, punibles según las leyes y convenciones internacionales, y deberían motivar a la comunidad internacional a intervenir y ponerles fin", indicó Aoun, en un comunicado de la Presidencia.

Por su parte, Salam aseguró: "Los ataques israelíes contra periodistas en el sur de Líbano mientras desempeñan su labor profesional ya no son un incidente aislado, sino un patrón comprobado que condenamos y rechazamos".

"Atacar a periodistas, impedir el acceso de equipos de ayuda humanitaria e incluso atacar nuevamente sus ubicaciones una vez que estos equipos han llegado, constituyen crímenes de guerra", remarcó el primer ministro, haciendo referencia a la secuencia ocurrida también en el caso de Khalil.

Por esta razón, el premier sostuvo en su mensaje en X que Líbano "no escatimará esfuerzos para perseguir estos crímenes ante los foros internacionales pertinentes".

Esa fue una de las exigencias que planteó en su comunicado la Unión de Periodistas en Líbano, que subrayó que "el Ejército israelí suma a su largo y sangriento historial un nuevo y deliberado crimen de guerra". Por esa razón, instó al Estado libanés a "documentar los crímenes, abrir investigaciones judiciales" y autorizar a la Corte Penal Internacional a investigar los presuntos delitos cometidos por Israel desde octubre de 2023.

La versión de Israel y sus antecedentes de ataques a periodistas

Mientras un portavoz militar israelí le aseguró a la AFP que "los hechos están bajo revisión" –una frase utilizada en reiteradas ocasiones y que casi nunca desemboca en sanciones a excesos de sus tropas–, el Ejército israelí, desde el miércoles, negó haber impedido el acceso a los equipos de rescate, algo que contradicen los testigos y las propias organizaciones de socorro libanesas.

En un comunicado sobre los ataques en At-Tir, la entidad castrense del Estado hebreo afirmó que sus tropas identificaron dos vehículos en el sur de Líbano que, según su versión, habrían salido de una estructura atribuida a Hezbolá.

Para el Ejército israelí, los dos vehículos "cruzaron" la denominada "línea de defensa avanzada" –conocida como 'línea amarilla', el límite imaginario establecido por Israel para su "zona de seguridad" dentro de territorio libanés– y supuestamente se aproximaron a las posiciones de sus soldados, que lo interpretaron como una "amenaza inmediata".

Según el comunicado castrense, la Fuerza Aérea israelí atacó "uno de los vehículos" y luego bombardeó "la estructura de la que habrían salido" los individuos.

Sin embargo, la directora general del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jodie Ginsberg, recordó que "esta no es la primera vez que Israel evita a los servicios de emergencia llegar hacia periodistas heridos en sus ataques".

"Los periodistas son civiles y están protegidos bajo la ley internacional. El flagrante desprecio de Israel por dichas normas —y la incapacidad de la comunidad internacional para exigirle responsabilidades— es abominable", sentenció.

Del mismo modo, Sara Qudah, directora regional del CPJ, subrayó que "la cultura de impunidad de la que Israel sigue gozando en Gaza, donde no se ha exigido responsabilidad por el asesinato selectivo de periodistas, está alimentando un patrón similar en el Líbano, con escaso respeto por el derecho internacional, la vida civil y la libertad de prensa".

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Desde octubre de 2023, las autoridades gazatíes han registrado la muerte de más de 260 comunicadores en ataques israelíes en la Franja, mientras que el Sindicato de Editores de Prensa Libanesa cifra en 27 los reporteros asesinados por la ofensiva israelí en el mismo lapso, 8 de ellos solo en 2026.

La familia de Khalil denuncia un ataque premeditado

Durante el funeral de la periodista, su hermano, Ali Khalil, remarcó que "no era la primera vez que los israelíes amenazan a Amal" y subrayó que "tres ataques en dos horas, o en una hora media, son prueba de que los israelíes tenían la intención de asesinarla".

Según 'Al-Akhbar', Khalil había escapado de la muerte en septiembre de 2024, cuando su vivienda familiar fue alcanzada por un ataque aéreo israelí.

En entrevistas posteriores con medios locales, la periodista había señalado que, el mismo mes del bombardeo contra su casa, empezó a recibir mensajes amenazantes desde un número de teléfono israelí, aunque no estaba clara su procedencia, si se trataba de alguien del Ejército, un funcionario o un particular.

De acuerdo con el relato de Khalil, en esos mensajes le decían que conocían su paradero y le sugerían huir "a algún otro lugar" si quería "conservar la cabeza sobre los hombros".

Con Reuters, EFE y medios locales

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