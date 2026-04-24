Luisiana vuelve a estar en vilo por un tiroteo con múltiples heridos, esta vez en el centro comercial Mall of Louisiana de Baton Rouge, la segunda ciudad más poblada del estado.

Según el más reciente informe policial, al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas este jueves 23 de abril luego de que dos grupos se enfrentaran a disparos dentro del patio de comidas del lugar, alrededor de las 13:30 (hora local).

El jefe de la policía local, TJ Morse, indicó que no se trata de un acto de violencia aleatorio sino de un tiroteo "dirigido" que se inició tras una discusión entre ambos bandos, dando lugar a la balacera.

Tras afirmar inicialmente que había una decena de heridos, Morse rebajó luego la cifra a cinco, detallando que uno necesitó cirugía, mientras los otros cuatro sufrieron lesiones leves. Todos fueron trasladados a hospitales de la zona.

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Algunos de los responsables huyeron del lugar al ver el gran despliegue en la zona, pero la Policía confirmó una hora después del hecho que había arrestado a al menos cinco personas posiblemente relacionadas con el tiroteo.

Poco después de movilizar a los agentes a la zona, Morse indicó que "en este momento no existe ninguna amenaza conocida para el público" y enfatizó que "este es el lugar más seguro de Baton Rouge". También solicitó a los testigos que proporcionen cualquier video que tengan sobre el hecho.

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Por su parte, el alcalde local, Sid Edwards, se trasladó al lugar del tiroteo, y destacó que "todos los civiles han sido escoltados de manera segura fuera del centro comercial".

Según medios locales, el lugar permanece bajo un cierre perimetral, el acceso a vehículos está restringido a ambulancias y patrullas policiales, y equipos policiales registran local por local para asegurar la zona y encontrar a posibles sospechosos.

"A los delincuentes que hicieron esto, los vamos a atrapar (…) Tengo plena confianza en nuestros socios de las fuerzas del orden; vamos a salir, atrapar a estos individuos y sacarlos de las calles", afirmó Sid Edwards.

Del mismo modo, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó estar al tanto del tiroteo, recomendó al público evitar la zona y afirmó que él y su esposa, Sharon, están "orando por los afectados".

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Escenas de caos y pánico en el centro comercial

De acuerdo con medios locales, las escenas iniciales fueron de pánico, con las personas corriendo a buscar refugio en algunos comercios o en las escaleras de emergencia.

Consultada por la agencia AP, Kennedy Barnum, una joven de 22 años, contó que había ido al centro comercial para almorzar cuando escuchó a una mujer hablando por teléfono afuera, diciendo "te llamo luego, hay un tirador activo".

Según Barnum, la Policía llegó en masa al lugar en solo cinco minutos y ella pudo observar a gente corriendo y llorando, incluyendo a una chica a la que describió como "histérica".

"Hablamos con una guardia de seguridad y nos dijo que había un tirador activo, que había personas heridas de bala y que debíamos irnos de inmediato", explicó.

"Llegué en auto y entré justo después del tiroteo. Ya había un helicóptero y muchos policías recorriendo los estacionamientos", explicó.

Segundo tiroteo en Luisiana en una semana

Este es el segundo incidente de violencia armada en Luisiana esta semana. El domingo 19 de abril por la mañana, un padre asesinó a tiros a ocho niños, siete de ellos suyos, en un ataque contra su familia que afectó a dos casas en un barrio de Shreveport, según informó la Policía.

Asimismo, dos mujeres, entre ellas la esposa del agresor y madre de los niños, resultaron gravemente heridas.

Escena donde ocho niños murieron en lo que la policía cree que fue un tiroteo doméstico en la cuadra 300 de West 79th Street en Shreveport, Louisiana, el 19 de abril de 2026.

"Todas las pruebas e indicios apuntan a que esto se originó por una disputa doméstica", declaró el jefe de Policía de Shreveport, Wayne Smith, en una rueda de prensa el lunes.

En ese momento, la Policía también indicó que no tenía claro si el tirador, al que identificaron como Shamar Elkins –que fue condenado en 2019 por posesión ilegal de un arma de fuego–, murió en el intercambio de disparos con los agentes cuando intentaba huir en un auto o si se suicidó.

Antes de estos dos incidentes en Luisiana, el Archivo de Violencia Armada registraba al menos 119 tiroteos masivos en Estados Unidos –considerados así cuando hay al menos cuatro fallecidos o heridos, sin incluir al atacante– en lo que va del año, que han causado 117 muertes, entre ellas 79 niños, y 458 personas heridas.

Según esa misma fuente, el país norteamericano contabilizó 407 balaceras masivas en 2025.

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Con AP, EFE, Reuters y medios locales

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