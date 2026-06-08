El líder de la Francia Insumisa dio por cerrada la posibilidad de unas primarias unitarias en la izquierda y lanzó un mensaje directo a sus aliados potenciales.

"Las primarias han terminado", afirmó. "Cada voto cuenta desde la primera vuelta. Quienes no tienen ninguna posibilidad de llegar a la segunda deberían abstenerse de impedirnos intentar ganarla".

Un mensaje a ecologistas y comunistas

Antes del discurso, el coordinador de LFI, Manuel Bompard, tendió la mano a los ecologistas y a los comunistas.

"La discusión sigue abierta, pueden tener su lugar en esta campaña", aseguró.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También hizo un llamamiento a los votantes de izquierda que aún no han decidido su apoyo: "Vengan a ocupar su lugar en esta batalla".

Demostración de fuerza en Saint-Denis

Según los organizadores, unas 26.000 personas acudieron al acto celebrado en la plaza Victor Hugo de Saint-Denis, en la periferia de París.

El lugar elegido tenía una fuerte carga simbólica: se encuentra entre el ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el insumiso Bally Bagayoko, y la basílica de Saint-Denis, tradicional necrópolis de los reyes de Francia.

La formación de izquierda radical buscaba convertir el acto en una demostración de fuerza y consolidar la imagen de Mélenchon como la única alternativa creíble frente a Agrupación Nacional.

Las encuestas publicadas tras el lanzamiento de su campaña lo sitúan cerca del acceso a la segunda vuelta, aunque la mayoría de los sondeos le atribuyen una derrota amplia frente a Jordan Bardella o Marine Le Pen.

"La única alternativa a la AN"

Ante la creciente posibilidad de una victoria de la extrema derecha en 2027, según numerosos analistas, Mélenchon insistió en que representa la única alternativa viable.

Acusó a la AN de promover una forma de "supremacismo" destinada a dividir a la sociedad "por etnias y religiones".

En cambio, evitó mencionar a dos de los principales aspirantes del espacio macronista, Gabriel Attal y Édouard Philippe.

Sí dejó una crítica directa al legado del actual poder: "El macronismo seguirá siendo regresión social y miseria para la mayoría".

La "Nueva Francia"

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa de lo que Mélenchon denomina la "Nueva Francia": una sociedad urbana, diversa y mestiza.

El dirigente celebró que el alcalde de Saint-Denis, de origen maliense, pronunciara un discurso frente a la basílica que alberga las tumbas de los reyes franceses.

"Hemos visto enfurecerse a los obsesionados con la raza, que proyectan sobre nosotros sus propias neurosis comunitaristas", lamentó.

Y añadió:

«No renegaremos, señoras y señores fascistas, de los sacrificios y del amor de nuestros abuelos, que nos permiten estar hoy aquí en un país que ellos ayudaron a construir».

Al final del acto lanzó una expresión poco habitual en la izquierda francesa:

"¡Estamos en nuestra casa!".

La frase suele ser utilizada por movimientos nacionalistas y de extrema derecha, aunque Mélenchon la reinterpretó para reivindicar una identidad francesa inclusiva.

Ecología, autonomía e independencia

Además de sus mensajes contra el racismo y la extrema derecha, el dirigente insumiso presentó algunas de las líneas maestras de su programa.

Entre ellas figura una reorganización territorial basada en criterios ecológicos.

"Las regiones serán completamente reestructuradas en torno a las grandes cuencas fluviales y estarán dedicadas a la transición ecológica", propuso.

También defendió que Nueva Caledonia avanzará hacia la independencia si él llega al poder.

Para Córcega, prometió una amplia autonomía en nombre del derecho de los pueblos a decidir su futuro.

En la misma línea, abrió la puerta a una mayor autonomía para los territorios franceses de ultramar, como La Reunión y las Antillas, siempre que sus habitantes así lo deseen.

El respaldo de Annie Ernaux

Antes de la intervención de Mélenchon, la escritora Annie Ernaux expresó públicamente su apoyo al dirigente de izquierdas.

"El programa de Jean-Luc Mélenchon es un programa de vida basado en la justicia, la dignidad, la educación y la cultura", afirmó la Nobel de Literatura.

Tras el acto de Saint-Denis, otros aspirantes a la presidencia francesa celebrarán sus propios encuentros políticos durante las próximas semanas, entre ellos Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau y Édouard Philippe, en una campaña que comienza a tomar velocidad de cara a las presidenciales de 2027.

*Artículo adaptado de su original en francés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más