Un sismo de magnitud 7.8 sacudió la costa de Mindanao, en el sur de Filipinas, el lunes 8 de junio.

Las agencias geofísicas de Filipinas y la vecina Indonesia emitieron alertas de tsunami. No se han reportado daños importantes por ahora en ninguno de los dos países.

La policía filipina informó el lunes que al menos tres personas murieron y cuatro resultaron heridas por el sismo, sin dar mayores detalles.

Previamente, un funcionario filipino de gestión de desastres explicó que las autoridades estaban verificando los informes de al menos cinco muertos en la ciudad sureña de General Santos a causa del sismo.

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Agripino Dacera, jefe de gestión de desastres en General Santos, explicó que aún se están verificando las cifras de fallecidos mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños sobre el terreno.

El sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo), unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el Servicio Geológico estadounidense (USGS).

El Gobierno filipino emitió una alerta de tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental y Sulu, y advirtió que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

El Gobierno de Japón también emitió una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país.

Las autoridades de la localidad de Kochi, en el sureste de Japón, pidieron además la evacuación de las zonas costeras de la ciudad, informó la televisión pública japonesa NHK

El Centro Alemán de Investigación Geocientífica (GFZ) había estimado previamente la magnitud del terremoto en 8,2.

"El terremoto más fuerte que hemos experimentado"

Benjie Ancheta, jefe de Policía del municipio de Alabel en Sarangani, Filipinas, sostuvo que el edificio de ese organismo sufrió algunas grietas.

Una fotografía distribuida por la Guardia Costera de Filipinas (PCG) muestra a personal de la PCG y otros civiles locales transportando a una persona que, según se informó, se sintió indispuesta tras un terremoto en la provincia de Davao del Sur, al sur de Filipinas, el 8 de junio de 2026.

Ancheta añadió que no había informes inmediatos de víctimas, pero algunas personas se desmayaron tras el fuerte temblor.

"Este es el terremoto más fuerte que hemos experimentado", dijo Ancheta a Reuters por teléfono.

Testigos presenciales en la ciudad de Manado, al norte de Indonesia, afirmaron que el terremoto se sintió muy fuerte.

Filipinas e Indonesia son partes tectónicamente complejas del "Anillo de Fuego del Pacífico", un cinturón sísmicamente activo que se extiende desde Sudamérica hasta el Extremo Oriente ruso.

Con Reuters y EFE

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