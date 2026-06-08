La aspirante derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la Presidencia de Perú al izquierdista Roberto Sánchez, quien sigue la línea del exmandatario Pedro Castillo, preso por un fallido autogolpe en 2022.

Fujimori obtiene un 52,3% contra 47,6% de Sánchez, con el 74,2% de las actas electorales escrutadas hacia las 00:00 hora local del lunes (04.00 GMT), unas cifras que son insuficientes aún para una tendencia irreversible. A la par, muestras de actas de conteo rápido de dos encuestadoras privadas Ipsos y Datum dan arriba a Sánchez por menos de un punto, en empate técnico.

Un residente local emite su voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un centro electoral en Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 7 de junio de 2026

De hecho, ambos candidatos aceptaron ya ese empate.

De un lado, Sánchez celebró las proyecciones que ratifican el empate técnico al señalar desde un balcón a sus seguidores que "este es el día de la recuperación de la democracia". Fujimori también lo dio por hecho:

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"Nos encontramos en un empate técnico; hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo", dijo la aspirante en un breve pronunciamiento.

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Escrutinio lento

La jornada del domingo transcurrió con relativa normalidad, aunque con algunas incidencias logísticas en zonas rurales y del exterior. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció al respecto.

Mientras tanto, el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanza con lentitud. Con más del 65% de actas procesadas en las primeras horas, Fujimori lideraba con cifras cercanas al 52%, pero las autoridades advirtieron que estos datos son preliminares y que el conteo definitivo se extenderá varias semanas.

La vocera del JNE, Grecia Rentería, confirmó que los resultados oficiales definitivos se darán a conocer a mediados de julio.

Como es habitual en los procesos electorales peruanos recientes, surgieron denuncias de irregularidades aisladas: supuestas actas falsificadas, demoras en material electoral y presiones a votantes en algunas regiones.

Ambos bandos han reportado incidentes, aunque observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificaron la jornada de “transparente en general”.

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Contexto de la primera vuelta y la inestabilidad política

La primera vuelta, celebrada el pasado 12 de abril, reflejó la fragmentación del voto. Fujimori lideró con cerca del 17,2%, seguida de Sánchez con alrededor del 12%. El largo conteo generó incertidumbre que se arrastra hasta hoy.

Perú acumula casi una década de inestabilidad: con nueve presidentes en la última década, crisis institucionales, protestas y desconfianza ciudadana. La inseguridad y la corrupción dominaron la campaña.

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Los candidatos y la prudencia ante los resultados

Ambas campañas mostraron prudencia en las últimas semanas, evitando excesos retóricos ante el cansancio ciudadano. Y, tras conocerse los primeros sondeos a boca de urna y los avances parciales del escrutinio oficial el domingo, ambos candidatos emitieron pronunciamientos mesurados pero firmes.

Keiko Fujimori, hija del polémico expresidente Alberto Fujimori y que busca por cuarta vez la Presidencia, aceptó que habrá un empate técnico y aseguró que respetará los resultados.

En la campaña, centró su discurso en mano dura contra la delincuencia, inversión privada y orden. A la par, ha moderado mensajes para atraer al centro, prometiendo respetar los resultados.

La política agradeció el respaldo de sus votantes y destacó el leve liderazgo en los conteos iniciales de la autoridad electoral, ONPE. “Vamos ganando, pero esto se define voto a voto. Llamo a la calma y a esperar los resultados oficiales. Defenderemos cada acta con transparencia”, señaló, manteniendo un tono conciliador aunque vigilante ante posibles impugnaciones.

Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Por su parte, Roberto Sánchez, cercano al expresidente preso Pedro Castillo, también dio por hecho y celebró el empate técnico que proyectan las consultoras.

“Nadie puede decir ‘ya gané’. Los resultados son muy cerrados y esperaremos el conteo oficial hasta el final. Exhortamos a que no se levanten tesis de fraude infundadas que generen inestabilidad. Aceptaremos los resultados que el pueblo y el JNE determinen”, declaró, recibiendo los sondeos junto a dirigentes de su partido.

Su discurso de campaña también lo fue moderando en los últimos días, en un intento por captar el apoyo urbano, que le ha sido esquivo. Sánchez abandera políticas sociales, mayor rol del Estado y agenda de derechos, con fuerte apoyo en el sur andino.

Este tono prudente de ambos refleja la conciencia del estrecho margen y busca evitar tensiones mayores en las próximas semanas de recuento. Mientras Perú permanece en vilo, el veredicto final del JNE, esperado para mediados de julio, definirá el rumbo del país para los próximos cinco años.

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Con Reuters y AP

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