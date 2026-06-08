Florentino Pérez consiguió el aval que esperaba para reafirmarse en la presidencia del Real Madrid hasta 2030, con el amplio apoyo de la masa social al final de una temporada para olvidar en lo deportivo y con un rival en las urnas por primera vez desde hace 17 años.

La mayoría de los socios siguen fieles al presidente frente a la alternativa que ofrecía Enrique Riquelme, un joven empresario que aceptó el guante que Florentino lanzó hace apenas un mes al convocar elecciones.

El 12 de mayo, el presidente convocó una rueda de prensa urgente, nada habitual en él, y la rumorología sobre su dimisión se disparó. El club cerraba una temporada en blanco en fútbol que empezó con Xabi Alonso y acabó con Álvaro Arbeloa y acababa de filtrarse un incidente en forma de enfrentamiento en el vestuario entre Valverde y Tchouaméni.

Despejó dudas al empezar con un "lamento decirles que no voy a dimitir", criticó duramente a medios de comunicación por su trato al club, dijo que los enfrentamientos entre jugadores han ocurrido siempre desde que es presidente y anunció unas elecciones necesarias para hacer frente ante la amenaza que suponen para él quienes se mueven en la sombra.

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Solo había pasado año y medio de su última reelección consecutiva -la quinta, en enero de 2025- y su mensaje ha vuelto a funcionar. En dos semanas de campaña electoral y obligado a hacer un programa frente al de Riquelme ha dado con la tecla en mensajes como su defensa de un club siempre para sus socios, mientras sea presidente, con el mejor estadio del mundo para el considerado mejor club del mundo.

Aliñan su oferta lo que llama valores "innegociables" -fiabilidad, excelencia, compromiso, responsabilidad, integridad y equipo-, más la vuelta del portugués José Mourinho al banquillo, previo pago de 15 millones de euros al Benfica, y las llegadas del francés Ibrahima Konaté y el neerlandés Denzel Dumfries, más un fichaje de 'Champions' de 150 millones con nombre por desvelar.

La receptividad de las urnas respalda también su idea de un nuevo modelo societario, en el que entre un inversor con un 5 por ciento y los socios tengan una participación económica, cambio que promueve para conocer el valor real del Real Madrid y que sus socios serán sus dueños en lo económico y lo jurídico, algo que ahora considera simbólico.

Igual que en las últimas asambleas de compromisarios se ha comprometido a hacer un referéndum para ello durante las dos semanas en las que ha tenido que hacer campaña electoral, algo inédito para Florentino desde la última vez que tuvo rivales en las urnas en 2004, en las segundas elecciones que ganó.

La contundencia de su mensaje contra Riquelme ha ido de menos a más en estos quince días. Le ha reprochado buscar solo notoriedad al presentarse; ha criticado su vinculación con la directiva de Ramón Calderón, que presidió, según él, la etapa más nefasta del club (2006-2009) y le ha dicho que "el Real Madrid no se mancha con mentiras".

También ha hecho hueco para ganarse al socio con guiños simpáticos. Les ha prometido cada año la camiseta oficial personalizada, llamada "La Socia", y les ha mandado un álbum con cromos de sus fichajes y títulos, con huecos a rellenar en el futuro, fiel a su lema "Mucha historia por hacer".

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Esa historia pasa por aumentar su currículum como presidente, con el que ha presumido de ganar 66 títulos, 37 en fútbol y 29 en baloncesto, entre ellos 7 Ligas de Campeones de fútbol y 3 de baloncesto, desde su llegada en el año 2000, con el pequeño paréntesis en el que se apartó entre 2006 y 2009.

También por el "Bernabéu Infinito", un proyecto que permitirá a los aficionados acceder virtualmente al estadio para seguir los partidos como si estuvieran presentes y que quedará como el legado de un presidente que llegó al cargo en su segundo intento hace 26 años, con el fichaje del portugués Luis Figo, cuando ganó a Lorenzo Sanz que había logrado dos títulos de 'Champions'.

Nacido en Madrid el 8 de marzo en 1947 y con un pasado político que le llevó a ser concejal en el ayuntamiento de Madrid por UCD al principio de la democracia, el propietario de la constructora ACS presume de traer al Real Madrid a los mejores jugadores del mundo.

Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Courtois, Modrić, Kroos, Vinicius o Bellingham llevan la firma de un presidente que hoy, socio número 1.484 con 79 años, acaba de agrandar su figura en el club.

La palabra de Florentino

Florentino Pérez, ganador de las elecciones a la presidencia del Real Madrid (aún sin datos oficiales), afirmó este lunes que seguirá en el club blanco para defender al Real Madrid y trabajar por seguir ganando títulos y estar orgullosos del mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu.

"Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo (Mourinho). Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios", dijo.

Entre gritos de "presidente, presidente", aplausos y en un salón abarrotado del hotel elegido por su candidatura para comparecer tras el recuento de los votos, Pérez confirmó su victoria en las elecciones sobre Enrique Riquelme, "con el segundo mejor resultado de la historia", antes de la confirmación de los resultados oficiales de las mismas.

Florentino Pérez acompañado por su equipo celebra su reelección como presidente del Real Madrid.

"Hoy es un gran día para el Real Madrid, hemos ganado en todas las mesas electorales, en todas las edades. Y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia en unas elecciones del Real Madrid, el primero fue en 2004. Es un resultado extraordinario. Podían haber sido mejor porque nos han anulado cerca de mil votos y vamos a recurrir porque creemos que hemos hecho lo correcto. Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia, convivencia y democracia", afirmó.

Con EFE.

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