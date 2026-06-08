Según el padre del bebé, Fahd Abu Haikal, profesor universitario de 41 años, la familia regresaba de visitar parientes en Belén y circulaba por Tel Rumeida el viernes por la noche en Cisjordania. Los soldados israelíes les indicaron que se detuvieran y él obedeció inmediatamente, parando el vehículo.
“Una bala atravesó el parabrisas, me impactó en la mano derecha y luego alcanzó a mi hijo Sam, que estaba en el asiento trasero con su madre. La bala le entró por el lado derecho de la cara y salió por el izquierdo”, relató Fahd.
La madre también resultó herida. El padre insistió en que no representaban ninguna amenaza y que el disparo se produjo a corta distancia.
“No puede ser un error. Paramos cuando nos lo pidieron. No aceleramos ni hicimos nada sospechoso”, afirmó la familia, que ha rechazado cualquier explicación de accidente. El bebé cumplía siete meses justamente el día de su muerte.
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La versión del Ejército israelí
El Ejército israelí (IDF) indicó que, durante una operación en la zona de Hebrón, los soldados “percibieron que un vehículo se aceleraba hacia ellos” y un soldado respondió disparando “tiros individuales” contra el automóvil.
En una declaración posterior, el Ejército reconoció que las personas afectadas eran “civiles no involucrados” y expresaron su “profundo pesar” por el daño causado. El incidente está bajo investigación por la policía militar y los resultados se remitirán a las autoridades competentes.
La reacción de la Autoridad Palestina
El Ministerio de Salud palestino condenó el suceso como un “crimen” y confirmó la muerte del bebé por disparos israelíes, además de las heridas a sus padres. La Autoridad Palestina y fuentes locales denunciaron el hecho como parte de la violencia sistemática de la ocupación en Cisjordania.
El funeral de Sam se realizó el sábado en Hebrón, donde cientos de personas acompañaron el pequeño cuerpo envuelto en una bandera palestina. Familiares y autoridades palestinas exigieron justicia y el fin de la impunidad en casos similares.
Con AP y Reuters
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