Según el padre del bebé, Fahd Abu Haikal, profesor universitario de 41 años, la familia regresaba de visitar parientes en Belén y circulaba por Tel Rumeida el viernes por la noche en Cisjordania. Los soldados israelíes les indicaron que se detuvieran y él obedeció inmediatamente, parando el vehículo.

“Una bala atravesó el parabrisas, me impactó en la mano derecha y luego alcanzó a mi hijo Sam, que estaba en el asiento trasero con su madre. La bala le entró por el lado derecho de la cara y salió por el izquierdo”, relató Fahd.

El padre de Sam Abu Haykal, un niño palestino de 7 meses asesinado por soldados israelíes, carga su cuerpo durante su funeral en Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel , el 6 de junio de 2026.

La madre también resultó herida. El padre insistió en que no representaban ninguna amenaza y que el disparo se produjo a corta distancia.

“No puede ser un error. Paramos cuando nos lo pidieron. No aceleramos ni hicimos nada sospechoso”, afirmó la familia, que ha rechazado cualquier explicación de accidente. El bebé cumplía siete meses justamente el día de su muerte.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénPaíses occidentales declaran ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania

La versión del Ejército israelí

El Ejército israelí (IDF) indicó que, durante una operación en la zona de Hebrón, los soldados “percibieron que un vehículo se aceleraba hacia ellos” y un soldado respondió disparando “tiros individuales” contra el automóvil.

Un agujero de bala en la ventana delantera del coche del padre palestino Fahed Abu Haykal, después de que su bebé de siete meses muriera a manos de las fuerzas israelíes, en Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel , el 5 de junio de 2026.

En una declaración posterior, el Ejército reconoció que las personas afectadas eran “civiles no involucrados” y expresaron su “profundo pesar” por el daño causado. El incidente está bajo investigación por la policía militar y los resultados se remitirán a las autoridades competentes.

La reacción de la Autoridad Palestina

El Ministerio de Salud palestino condenó el suceso como un “crimen” y confirmó la muerte del bebé por disparos israelíes, además de las heridas a sus padres. La Autoridad Palestina y fuentes locales denunciaron el hecho como parte de la violencia sistemática de la ocupación en Cisjordania.

El funeral de Sam se realizó el sábado en Hebrón, donde cientos de personas acompañaron el pequeño cuerpo envuelto en una bandera palestina. Familiares y autoridades palestinas exigieron justicia y el fin de la impunidad en casos similares.

Con AP y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más